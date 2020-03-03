Turkcell, 5G Altyapısı İçin Önemli Bir Etabı Daha Tamamladı

5G çalışmalarını bir süredir Huawei ile yürüten Turkcell, önemli bir dönemeci daha başarıyla tamamladı. 5G altyapısı için önemli bir testi daha başarıyla gerçekleştiren Turkcell, İstanbul'daki iki veri merkezi arasında 800G veri iletimi yaptı.

5G teknolojisi, artık hayatımızın bir gerçeği. Bazı ülkeler, 5G bağlantı teknolojisini kullanmaya çoktan başlamış durumdalar. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkeler ise şu sıralar 5G altyapısını sağlayabilmek için çeşitli çalışmalar sürdürüyorlar. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin de 5G kullanmaya başlayacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden Turkcell, bir süredir Çinli teknoloji devi Huawei ile çalışmalarını sürdürüyor. İki dev şirketin iş birliğinin ana konusu ise tahmin edilebileceği üzere 5G bağlantı teknolojileri. Şimdiyse bu iki şirket, canlı taşıyıcı ağlarında 800G denemelerini başarıyla tamamladılar. Söz konusu testin başarılı bir şekilde tamamlanması, Turkcell'in 5G için diğer operatörlere oranla birkaç adım önde olduğunu ortaya koyuyor.

İstatistiklere göre Turkcell, 35.7 milyon tüketiciye hizmet veriyor. Ayrıca internet kullanımının her geçen gün biraz daha yaygınlaşması da Turkcell'in ağ trafiğinde artışa sebep oluyor. Yapılan araştırmalara göre Turkcell'in geçtiğimiz yıldaki trafik artışı yüzde 35 seviyelerindeydi. Uzmanlara göre 5G teknolojisinin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Turkcell'in ağ trafiği, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3 katına çıkacak. Bu durum, çok güçlü bir altyapının sağlanmasını gerektiriyor.

5G teknolojilerinin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte nasıl bir trafik yoğunluğunun yaşanacağını bilen Turkcell, bu bağlamda çalışmaları Huawei ile sürdürüyor. Şimdi ise bu ortaklığın önemli bir testi başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalarda, İstanbul'da bulunan iki merkez arasında 200G ile 800G arasında değişen oranlarda veri iletimi yapıldığı bildirildi

Turkcell'in Huawei ile yaptığı iş birliği kapsamında gerçekleştirilen test, CMS teknolojisini ve FTN algoritmasını içeriyor. Yapay zeka desteğine de sahip olan sistem, ağ optimizasyonunu otomatik olarak gerçekleştiriyor ve böylelikle de en yüksek hızı sunuyor. Yapılan testte, saniyede 48 Tbit hıza ulaşılabildi. Turkcell ayrıca, İstanbul ile Ankara arasında 400G ultra uzun mesafeli iletim kapasitesini de doğruladı.

Konuyla ilgili olarak her iki taraftan da bazı açıklamalar yapıldı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell'in gelecek yıllarda da yeni teknolojilerle sektöre liderlik edeceğini söylerken 5G teknolojilerine yatırım yapmaya da devam edeceklerini vurguladı. Huawei'nin İletim Ağları Başkanı Simon Lu ise Turkcell ile çalışmaktan ve başarılı bir test gerçekleştirdikleri için memnun olduklarını ifade etti.