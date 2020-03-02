Türkiye'nin yakından tanıdığı şirketlerden bir tanesi olan Digiturk, kısa bir süre sonra internet servis sağlayıcılığı hizmeti vermeye de başlayacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, 2020 yılında başlatılacak hizmetten umutlu olduklarını söyledi.

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, Türkiye'nin kaliteli internet servis sağlayıcılarına olan ihtiyacı da artıyor. Kısa bir süre sonra yeni bir internet servis sağlayıcısı daha Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak gibi görünüyor. Söz konusu şirket, Türkiye'nin uzunca bir süredir yakından tanıdığı Digiturk.

Digiturk'ün ve beIN Media Group'un CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar'da düzenledikleri bir etkinlikte Türk gazeteciler ile bir araya geldiler. Doha'da bulunan beIN Media Group'un merkez binasında gerçekleştirilen buluşma, hem güncel konular hem de Digiturk'ün Türkiye'de yapmak istediği yatırımlarla ilgili açıklamalara sahne oldu.

Dünya genelinde 15 milyar dolarlık spor içeriğine sahip olduklarını ifade eden Yousef Al-Obaidly, Türkiye'nin de bu yatırımların bir parçası olduğunu ifade etti. Türkiye'deki hizmetleri kapsamında 3 yıl içerisinde 2 milyar doları aşan yatırım yaptıklarını ifade eden Al-Obaidly, bu yatırımların süreceğini, Türk tüketicilerle daha çok bir araya geleceklerini ifade etti.

Digiturk CEO'su Al-Obaidly, yaptığı açıklamalarla hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde maksimum abone sayısına ulaşabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, önümüzdeki dönemlerde yeni bir çalışmaya daha başlayacaklarını açıkladı. Bu çalışmaların detaylarına da değinen Al-Obaidly, 2020 yılı içerisinde internet servis sağlayıcısı hizmetini sunacaklarını vurguladı.

Al-Obaidly, tüketicilerin Digiturk sayesinde hem spor kanalları izleyebileceklerini hem onlarca kaliteli içeriğe erişebileceğini hem de internet hizmeti satın alabileceğini söyledi. Türkiye'de odaklandıkları konunun müşteri deneyimini iyileştirme olduğunu ifade eden Al-Obaidly, yapacakları ciddi yatırımlarla Türkiye'deki mevcut ve potansiyel müşterilerinin gönüllerine gireceklerini ifade etti.

Digiturk'ün ülkemizde başlatmaya hazırlandığı internet servis sağlayıcısı hizmetinin detayları şu an için bilinmiyor. Fiyatlandırma açısında herhangi bir açıklama yapmayan Al-Obaidly, internet altyapısının Türk Telekom'dan mı alınacağı yoksa daha farklı bir çözümün mü düşünüldüğü konusuna değinmedi.