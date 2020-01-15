Turkcell, 10 yıl boyunca İddaa oyunlarının işletmesini yapan İnteltek şirketindeki hisselerini, oyun içeriği, spor bahis yönetimi ve etkileşimli kumar hizmetleri sağlayan Yunan firma İntralot'a devrediyor.

Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Turkcell, iştiraklerinden olan İnteltek firmasındaki yüzde 55’lik payını, aynı şirketin diğer ortağı olan Atina merkezli İntralot'a devredeceğini açıkladı.

Turkcell tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satış bedelinin defter değeri üzerinden ilerleyen dönemde belirleneceği ve satın alma işleminin gerekli izinler alındıktan sonra 2020 yılının ilk yarısında tamamlanacağı ifade edildi.

Turkcell'den KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.'nin toplamda %55'ine sahip olduğu İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'deki ("İnteltek") paylarının tamamının tüm hak ve borçlarıyla birlikte İnteltek'in diğer pay sahiplerinden Intralot Iberia Holding SAU'ya devrine yönelik bağlayıcı ön sözleşme 14 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştır. İlgili işlemin, Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben 2020 yılı ilk yarısında tamamlanması öngörülmektedir. Nihai devir bedeli İnteltek'in UFRS net defter değeri çerçevesinde belirlenecek olup, işlemin mali tablolarımıza önemli etkisi olması beklenmemektedir”

İddaa ihalesini Demirören Grubu’na kaptırmıştı

Turkcell iştiraki olan İnteltek firması, 2008-2018 yılları arasında İddaa oyunlarının işletmeciliğini yapmıştı. Şirket, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen 27 Kasım 2018 tarihli yeni ihalede 10 yıl için 200 milyar TL garanti içeren bir teklif sunmuştu. Fakat Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, yalnızca İnteltek firmasının teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığını belirterek, 10 Aralık 2018’de ihaleyi iptal etmişti.

13 Şubat 2019 tarihinde yapılan ikinci ihaleyi ise İnteltek’e göre daha düşük teklif vermesine karşın, Demirören Grubu ve Scientific Games’in oluşturduğu Şans Girişim Ortak Girişimi Grubu (OGG) kazanmıştı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklamada, ‘İddaa’ ihalesini onaylandığını ve OGG ile 10 yıllık sözleşme yapıldığını duyurmuştu.