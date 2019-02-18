Turkcell, Demirören'in İddaa İhalesini Almasına İtiraz Etti

Bir türlü sona erdirilemeyen İddaa ihalesi bilmecesi, bu defa da Turkcell'in itirazı ile karşı karşıya kaldı. Turkcell, ihalenin Demirören grubuna verilmesinin kanuna aykırı olduğunu söyleyerek itirazda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen, spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarının işletilmesi, yani bilinen adıyla İddaa ihalesi, Demirören grubu ve ABD’li Scientific Games’in oluşturduğu Şans Girişim Ortak Girişim Grubu tarafından alındı. İhaleye katılan bir diğer şirket ise Turkcell ve Intralot’un ortak olduğu Inteltek'ti. İhalenin Demirören grubuna verilmesi üzerine Turkcell itirazda bulunarak durumun kanuna aykırı olduğunu ileri sürdü.

İddaa ihalesi, geçtiğimiz Kasım ayında da düzenlenmiş fakat ‘rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından iptal edilmişti. Düzenlenen ikinci ihale ise gerekli katılım şartlarının sağlaması nedeniyle devam ettirildi. Kazanan tarafsa Şans Girişim Ortak Girişim Grubu oldu. Sonucun açıklanması üzerine Turkcell hemen itirazda bulundu. Durumun 'İlgili kanuna ve şartnameye aykırı’ olduğunu öne süren şirket, ihaleyi kazanan ortaklığın şartnamede aranan iş deneyimine sahip olmadığını ileri sürdü.

Turkcell, sunduğu itiraz dilekçesinde, Şans Ortak Girişim tarafından yeterlilik değerlendirmesi için gerekli belgelerin/sertifikaların sunulup sunulmadığı hususlarının detaylı değerlendirilmesini talep etti. Konu üzerine bir de açıklama yapan Turkcell, "İhale komisyonunun her iki başvurumuzu da ilgili kanunda yer alan ‘saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması’ ilkeleri çerçevesinde değerlendireceğine olan inancımız tamdır” dedi.