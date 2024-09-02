Turkcell, 30. yılına özel 30 gün boyunca tüm Superonline abonelerine 1000 Mbps'e kadar internet hediye ediyor.

Türkiye'nin en popüler internet servis sağlayıcılarından Turkcell Superonline, Turkcell'in 30. yıl kampanyaları kapsamında tüm abonelerine 1000 Mbps hıza kadar internet hediye ediyor. Eğer halihazırda Turkcell Superonline abonesiyseniz, paketinizin kaç Mbps internet desteklediğinden bağımsız olarak 30 gün boyunca maksimum internet hızının keyfini çıkarabileceksiniz.

Bu noktada önemli bir detayın altını çizmemiz gerekiyor. 1000 Mbps internet hediyesi, yalnızca altyapısı 1000 Mbps interneti destekleyen aboneler için geçerli olacak. Altyapısı 100 Mbps ya da daha düşük internet hızlarını destekleyen aboneler, kendi altyapılarının sunduğu maksimum internet hızından ücretsiz olarak faydalanabilecekler.