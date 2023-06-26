Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerinden ikinci el otomobil ithal edeceği iddia edildi. Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, söz konusu iddia üzerine açıklama yaptı.

Türkiye'de otomotiv sektörü garip bir hal aldı. Sıfır araçlarda stok sorunu yaşanıyor olsa da her ay yeni bir rekor kırılıyor. İkinci ele bakan vatandaş ise sıfırından daha pahalıya araç satın almak zorunda kalıyor. Hiç kimse ise bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin net bir şey söylemiyor. Ticaret Bakanlığın süresi uzatılan 6 ay 6000 kilometre sınırı da beklendiği gibi bir çözüm getirmedi.

Bu noktada, zaman zaman gündeme gelen iddialardan bir tanesi de ikinci el otomobil ithalatı. Bazı sektör kaynakları, devlet eliyle yurt dışından ikinci el araba getirtilmesinin otomotiv sektörünün ateşini söndüreceğine inanıyor. Hatta bununla ilgili yeni iddialar geçtiğimiz gün yine sosyal medyada gündem oldu. Ticaret Bakanlığı, yaşananlar üzerine konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

İşte yurt dışından ithal edileceğine ilişkin o iddia:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerinden ikinci el otomobil ithal edeceği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamada, "İç piyasayı rahatlatmak amacıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan ikinci el otomobil ithalat yapılacak. İmzalar atıldı." ifadelerine yer verildi. İşte bu iddia ile ilgili açıklama, Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan tarafından yapıldı.

"Asparagas haber"

Fatih Uysan tarafından yapılan açıklama oldukça netti. "Bakanlığımız tarafından resmî açıklama gelmediği sürece bu tür asparagas haberlere itibar etmeyiniz lütfen." ifadelerini kullanan Uysan, ikinci el otomobil ithalatı gibi bir durumun söz konusu olmadığını net bir şekilde dile getirmiş oldu.