Türkiye'de otomotiv piyasası işin içinden çıkılmayacak bir hal aldı. Ancak tüm bunlara rağmen bir otomobil sahibi olabilirsiniz. Hem de düşük bir bütçeyle... İşte Türkiye'de 200 bin TL civarına satın alabileceğiniz otomobiller...

Döviz kurunun giderek artması ve kredi musluklarının kesilmesiyle vatandaşın sıfır araba hayali neredeyse kalmadı. Hal böyle olunca ikinci ele rağbet yüksek. Ancak sıfır araba alamayan vatandaş, ikinci el pazarında sıfırından bile pahalı olan otomobillerle karşılaşıyor.

Biz de Webtekno olarak, ikinci el otomobil dünyası ile ilgili yeni bir seri başlatmaya karar verdik. Bu bağlamda; sizlere belirli fiyat bantlarında satın alınabilecek en iyi arabalardan bahsedeceğiz. Bu içeriğimizin konusu ise 200 bin TL civarına satın alınabilecek arabalar olacak. Neden 100 bin TL'den başlamadığımızı merak ediyorsanız açıklayalım: Türkiye'de 100 bin TL bandında satın alınabilecek pek de araba kalmadı.

200 bin TL civarına satın alabileceğiniz en iyi arabalar

Marka Model Opel Vectra Fiat Albea Opel Corsa Peugeot 206 Hyundai Accent Toyota Corolla Volkswagen Polo Fiat Palio Suzuki SJ Samurai Ford Escort

Opel Vectra

Opel Vectra, bir dönemlerin en iyi otomobillerinden bir tanesiydi. Günümüzde "eski" kabul edilse bile hala pek çok kişinin sevdiği bir otomobil olan Vectra, 200 bin TL civarına çok rahat satın alınabiliyor. Biraz da bakımlısını bulursanız, bu araç sizi sorunsuz bir şekilde idare edecektir. Opel Vectra piyasasının hala canlı olduğunu da söyleyelim.

Fiat Albea

Fiat'ın efsane otomobilleri arasında yer alan Albea, geçmişte şirketler tarafından da oldukça tercih edilen bir modeldi. Tasarımı açısından bugün bile modern görünen otomobil, 200 bin TL bandında mutlaka tercih edilebilecek araçlar arasında bulunuyor. Üstelik bu paraya alabileceğiniz en genç arabalardan bir tanesi de Albea. Kilometreden feragat ederseniz, 2010 ve üstü Albea bulabilirsiniz.

Opel Corsa

Şimdilerde modifiyeci gençlerin sokakları siyah dumana boğmak için kullandıkları Opel Corsa, fena bir otomobil değil. Eğer 200 bin TL bütçeniz varsa ve aracı daha çok şehir içi kullanacaksanız, Corsa iyi bir tercih olabilir. Opel'in geniş servis ağı ve bu aracın piyasada hala kabul görüyor olması, bu fiyat aralığına Corsa satın almak için bir neden.

Peugeot 206

Tarihin eskitemediği otomobillerden bir tanesi, Peugeot 206. Bu otomobil, dönemi için oldukça yakışıklı bir modeldi. Günümüzde hala modern görünen Peugeot 206, bugün aktif olarak satılan Peugeot 208'in A segmentteki atası olarak kabul edilebilir. Eğer modifiyeye ilgi duyuyorsanız, mutlaka incelemeniz gereken bir araç.

Hyundai Accent

Artık Türkiye'ye gelmeyen Hyundai Accent, 200 bin TL parası olup da sedan otomobil arayışında olanlara hitap eden bir model. Bütçenizi biraz daha artırabilirseniz, 2003-2004 modelleri de bulabilirsiniz. Bu aracı alırken dikkat etmeniz gereken şey, taksi çıkması olmaması.

Toyota Corolla

200 bin TL ve Toyota Corolla ibareleri yan yana geldiğinde, model yaşını ister istemez 1994'lere düşürmek zorunda kalıyoruz. Ancak ne olursa olsun burada konuştuğumuz araç Corolla. Tarihin en iyi otomobillerinden olan Corolla, Japon teknolojisine sahip olduğu için eski olsa bile alınır.

Volkswagen Polo

Japonlardan Almanlara geçelim. 200 bin TL civarına satın alabileceğiniz en iyi arabalardan bir tanesi de Volkswagen Polo. Hem 3 kapı hem de 5 kapı versiyonlara sahip olan otomobil, modifiye işlerine de oldukça açık.

Fiat Palio

Düşük bütçeli okurlarımızın tercih edebileceği modellerden bir tanesi de hiç şüphesiz Fiat Palio. Genelde sorunsuz olarak kullanılabilen küçük hatchback otomobil, görünüm itibarıyla da modern. Eğer bütçeyi biraz daha artırırsanız, tertemiz Palio bulabilirsiniz.

Suzuki SJ Samurai

Herkes sedan veya hatchback'e razı gelmek zorunda değil. Kimilerimiz arazi aracı veya SUV seviyor olabilir. 200 bin TL bandında satın alabileceğiniz en iyi arazi araçlarından bir tanesi Suzuki SJ Samurai. Bunlar genelde yaşlanmış araçlar ancak arazi tutkunları, bu tür otomobilleri çok güzel bir şekilde yeniliyorlar.

Ford Escort

Döneminin en kaliteli otomobillerinden bir tanesi olan Ford Escort, 2000 model civarı araçlara razı gelenlerin tercihleri arasında bulunabilir. Tabi burada Ford'un motor kalitesini unutmamak gerek. Yaş fazla olsa da bakımlı modeller, yüksek kilometrelerine rağmen bu listede yer alan pek çok modelden daha fazla memnun edecektir.