2019 Yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, 2019 yılının gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 yılında Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükelleften oluşan listeyi açıkladı. Listenin ilk sırasında yer alan ve Türkiye'nin 2019 vergi rekortmeni olan kişi kimliğinin gizli kalmasını isterken listenin ikinci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise 70 milyon 456 bin 319 liralık vergiyle Mustafa Rahmi Koç bulunuyor.

Kurumlar vergisinde ise ilk sırada 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yer aldı. Listede Merkez Bankası'nı Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi Bankası izledi.

Bankacılığın zirveyi kapattığı listede demir ve çelik, madencilik, elektrik enerjisi iletimi, giyim perakende, inşaat, sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler de öne çıktı. Kurumlar vergisi listesinde yer alan 83 kuruluşun 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği belirtilirken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı ise 83 milyon 969 bin 391 lira olarak açıklandı.

100 rekortmenden 84'ü İstanbul'da:

Türkiye'nin 2019 vergi rekortmenleri listesinde İstanbul 84 isim ile şehirler arasında ilk sırayı aldı. Listede İstanbul'u Ankara (10), Eskişehir (2), Antalya (1), İzmir (1), Bursa (1) ve Trabzon (1) izledi. Rekortmenlerden oluşan listede 100 isimden 67'si kimliğinin açıklanmasını istemedi. İsminin açıklanmasını istemeyen kurum ve şirketlerin sayısı ise 20 olarak açıklandı.