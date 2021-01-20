Dolandırıcıların Yeni Yöntemi, Instagram Çekilişleri Oldu

Instagram üzerinden sahte çekiliş etkinlikleri düzenleyen dolandırıcılar, katılımcılara büyük ödülü kazandıklarını söyleyerek ürünün gümrük vergisini talep ediyorlar.

COVID-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına alması, insanların evde kalma süresini zorunlu olarak artırmış durumda ve hal böyle olunca da sosyal medya kullanım süreleri anormal bir artış yaşadı. Bu artışı daha fazla takipçiye ulaşmak için bir fırsat olarak gören sayfalar, bol bol çekiliş gerçekleştiriyorlar ve ne yazık ki bu çekilişler, dolandırıcılar için de bir fırsat oluşturmuş durumda.

Instagram’da sahte çekilişler gerçekleştiren bazı sayfalar, “çekiliş” sonrasında katılımcılara mesaj atarak çekilişteki büyük ödülü kazandıklarını, ancak ödülü alabilmek için gümrük vergi borcunu ödemeleri gerektiğini ifade ediyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi ortada gerçek bir ödül bulunmuyor ve katılımcılar, ödedikleri vergi borcu(!) ile kalıyorlar.

"Merhabalar, iPhone 12 Pro Max kazandınız!"

Yukarıdaki ekran görüntüsünde, bu tarz bir “çekiliş” dolandırıcılığının nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. Sayfa, katılımcıya 17.999 TL değerinde bir iPhone 12 Pro Max 256 GB kazandığını belirtiyor ve ürünü alabilmek için katılımcının 65,47 TL gümrük vergisi borcunu ödemesi gerektiğini ifade ediyor.

Dolandırıcılar, kurbanlarında bir kaybetme psikolojisi oluşturmak için “Gümrük vergi bedelini ödemediğiniz takdirde yedek talihli kişiye ürün teslim edilecektir” şeklinde ek bir açıklama da belirtiyor. Ödeme yapıldıktan sonra katılımcıdan dekont, açık adres, telefon ve ad soyad isteyen dolandırıcılar, gümrük vergi bedelinin ödenmesi için bir KİŞİSEL banka hesap numarası da veriyorlar.

COVID-19 pandemisi, gerek evden çalışma modeli gerek uzaktan eğitim ile dijital dönüşüme inanılmaz bir ivme kazandırmış durumda. Ne yazık ki aşırı hızlı dijitalleşme, buna tam olarak uyum sağlayamayanların dolandırıcıların tuzaklarına düşmesine neden olabiliyor. Siz, siz olun dijital dünyada bir para transferi gerçekleştirirken güven ve resmiyet unsurlarını asla göz önünden ayırmayın.