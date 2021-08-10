Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 26 bin 597 vaka tespit edildi. Bununla birlikte 124 kişi, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2019’un aralık ayında ortaya çıkan, 2020’nin ilkbaharında tüm dünyada etkisini büyük derecede artıran koronavirüs, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüs, bugüne kadar yalnızca ülkemizde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün paylaştığı günlük tabloysa pek de iç açıcı değildi.

Türkiye’deki vaka sayıları, son haftalarda büyük bir yükselişe geçti. Vaka sayısı, 28 Temmuz tarihinde uzun bir aradan sonra yeniden 20 binlerin üstüne çıktı. O günden bu güne 22 bin – 26 bin arasında dolaştı. Bugün açıklanan rakamlarsa şu şekildeydi:

24 saatte 26 bin 597 vaka:

Türkiye’de son 24 saatte 246 bin 647 koronavirüs testi yapıldı. Toplamda 26 bin 597 vaka tespit edilirken vefat sayısı 124 olarak açıklandı. Vefat sayısı, 4 Ağustos tarihinde yeniden 100’lerin üstüne çıkmıştı. Bununla birlikte bugün iyileşen kişi sayısı 14 bin 954 olarak açıklandı. Dün, bu sayı 7 bin 365’ti.

Türkiye, diğer ülkelerde olduğu gibi koronavirüsle mücadelede aşıyı birinci planda tutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 42 milyonu geçtiğini, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısınınsa 30 milyona ulaştığını açıklamıştı. Fakat bu sayı, henüz toplumsal bağışıklığı elde etmek için yeterli değil.