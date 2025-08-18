Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinde sürecin resmen başladığını açıkladı. Ancak hem ihale tarihi hem de diğer detaylar henüz bilinmezliğini koruyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de uzun süredir beklenen 5G ihalesinde sürecin resmen başladığını açıkladı. Uraloğlu'nun açıklamalarına göre 5G ile birlikte mobil internet hızları 4.5G’ye kıyasla 10 ila 100 kat arasında artacak.

Uraloğlu, yaptığı duyuruda 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekansın mobil şebeke işletmecilerine sunulacağını açıkladı. İhale için asgari değerlerin belirlendiği ve çok kısa süre içinde tarih ile detayların kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun tam açıklaması şu şekilde:

5G İhalesinde Resmî Süreç Başladı Mobil haberleşme alanında önemli bir adım daha atıyoruz.



16 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 5G ihalesinin resmî süreci başladı. 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans, mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak.



İhalenin asgari değerleri belirlendi, çok kısa süre içinde tarih ve detayları kamuoyuyla paylaşacağız.



5G, 4.5G’ye göre 10 ila 100 kat daha hızlı internet sağlayacak. 5G teknolojilerini milletimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızda son aşamaya geldik.