Türkiye'deki Amazon Prime üyeleri, NBA maçlarını Prime Video'da izleyebilecek

25 Ekim’den itibaren NBA maçları Türkiye’de Amazon Prime Video üzerinden izlenebilecek. Yayınlar Türkçe anlatımla ve ekstra ücret olmadan sunulacak.

Prime Video, Türkiye’de NBA yayın haklarını alarak önemli bir adım attı. 25 Ekim 2025’ten itibaren tüm Prime üyeleri, maçları canlı ve Türkçe anlatımla izleyebilecek.

Yayınlar sadece canlı maçlarla sınırlı kalmayacak; özetler ve tekrar yayınları da platformda olacak. Ekstra ücret ödemeye gerek yok, yalnızca Prime abonesi olmak yeterli.

Amazon’un bu hamlesi, dijital yayın platformları arasındaki rekabeti artırırken, sporseverlere de erişimi kolay ve uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.

Ancak maçların tamamının mı, sadece belirli karşılaşmaların mı yayınlanacağı şu an için net değil. Bu detaylar sezon ilerledikçe netleşebilir.