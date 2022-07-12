Vatandaşın Arabaya Binemediğini Gösteren Araştırma!

IPSOS, Türkiye'deki otomobil kullanım alışkanlıklarını araştırdı. Yapılan araştırmalar sonucunda, vatandaşın yüzde 90'dan fazlasının arabaya binemediğini gözler önüne serdi. Kimileri toplu taşımaya geçerken kimileri ise imece usulü araba kullanıyor. Peki bunun nedeni ne?

Vatandaşların son dönemlerdeki en büyük problemlerinden bir tanesi, akaryakıt fiyatları. Öyle ki bundan tam 1 yıl önce, 11 Haziran 2021'de 7,82 TL'ye satın alınan 1 litre benzin(*), bugün 25,34 TL karşılığında satın alınabiliyor. Aradaki fark, yüzde 300'ün bile üzerinde. Hal böyle olunca da vatandaşın otomobile binme alışkanlığı değiştirmiş durumda. Bu durumla ilgili bir araştırma yapan IPSOS ise çok çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Yapılan araştırmaya göre vatandaşların yüzde 91'i, artık aracını daha az kullandığını ifade ediyor. Araç kullanımını her zamanki ayarda kullananların oranı yüzde 8 olarak kayıtlara geçerken eskisinden daha fazla araba kullananların oranı yüzde 1. İşin daha da ilginç yanı, araç sahiplerinin yüzde 28'i aracını satıp, yenisini almayı düşünmüyor. Yüzde 60'lık kesimse elindeki malı korumanın, yani aracını satmamanın derdine düşmüş durumda. Sahip olduğu aracı satıp, yenisini almak isteyenlerin oranı ise yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

Zorunlu haller dışında kontak çevirmek istemiyoruz

Yapılan araştırmalar, vatandaşın artık sadece zorunluluktan ötürü arabaya bindiğini gözler önüne serdi. Örneğin vatandaşların yüzde 70 gibi çok ciddi bir bölümü, daha önceki dönemlerde işe arabayla gittiğini ancak artık bunu dahi yapmadığını söylüyor. Benzer bir şekilde; vatandaşların yüzde 70'i de alışveriş için araba kullanmadığını söylüyor. Eskiden her istediklerinde arabasını kullanan ancak günümüzde bunu yapmayanların oranı ise yüzde 87 olarak karşımıza çıkmış durumda...

Depo fulleme devri sona erdi...

IPSOS tarafından yapılan araştırmaya göre vatandaşların yüzde 51'i, eskiden depo fullediğini ancak artık bunu yapamadığını ifade ediyor. Geçmişte de deposunu fullemeyen yüzde 39'luk kesimse günümüzde daha da az benzin alıyor. Her kesimin ortak noktası ise artık daha az benzin almaları. Araştırmaya katılanların yüzde 90'ı, benzin istasyonunda daha düşük miktarda yakıt aldığını ifade ediyor.

Arabaya imece usulüyle biniyoruz

Yapılan araştırmalar, vatandaşların imece usulü ile otomobillere bindiğini gözler önüne serdi. Çünkü işe gitmek için arabaya binen vatandaşların yarısından fazlası, artık birkaç arkadaş bir araya gelip işe gidiyor. Yakıt masrafını paylaşma yoluna giden vatandaşlar, bu sayede tasarruf yapmış oluyorlar.

(*): Fiyatlar Shell'in internet sitesinden alınmıştır. Fiyatlar, Ankara merkez için geçerlidir.