Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerini paylaştı. Yeni verilerle ülkemizde yollarda toplam kaç araç olduğu belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), düzenli olarak ülkemizdeki kayıtlı taşıt sayılarına ilişkin veriler yayımlıyordu. Şimdi ise Ekim 2024’e ilişkin veriler paylaştı. Böylece Türkiye’deki toplam taşıt sayısı ve bunların ne kadarının otomobil olduğu belli oldu.

Verilere göre ekimde 209 bin 401 aracın kaydı yapılırken 3 bin 844 aracın kaydı silindi. Bu kayıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artış demek. Silinenlerde ise %49’luk yükselme var. Geçen ay kayıt yapılan taşıtların %50,9’unun motosiklet, %35,6’sının otomobil olduğunu belirtelim. Kalanı kamyonet, traktör, kamyon, minibüs ve otobüsten oluşuyor.

Toplam araç sayısı 30,9 milyon oldu

Ekimdeki kayıtların ardından şu anda Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yıla kıyasla %8,87 artış gösterdi ve 30 milyon 883 bin 668’e yükseldi. Bunların %51,9’unu otomobiller, %19,8’ini motosikletler, %15’ini kamyonetler, %7,3’ünü traktörler, %3,2’sini kamyonlar, %1,7’sini minibüsler, %0,7’sini otobüsler, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Sadece bu yıl, yani Ocak-Ekim 2024 arasını kapsayan dönemde ise 2 milyon 170 bin 857 taşıt kaydı yapıldı. Bunlardan 821 bin 231’ini otomobiller oluşturuyor. Bu yıl boyunca en çok tercih edilen yakıt türü %62,6 ile benzin oldu. %15,2’si hibrit, %12,1’i dizel, %9’u elektrikli ve %1,1’i ise LPG’liydi.

Ekimde çok Renault marka otomobillerin kaydı yapıldı

Marka bazında da veriler var. Öyle ki ekimde kaydı yapılan toplam 74 bin 636 otomobil var. Bunların %11,6’sını Renault oluşturuyor. Onu %10,5 ile Volkswagen, %8 ile Hyundai, %7,7 ile Fiat ve %5,4 ile Toyota takip ediyor.

En çok gri renk tercih edildi

Bu yıl genelinde renklere dair de veriler paylaşıldı. Ocak-Ekim 2024 döneminde gri renk kullanıcıların %38,6’sının tercihi ile en öndeki renk oldu. Onu %26 ile beyaz, %13 ile siyah, %11,1 ile mavi ve %5,9 ile kırmızı takip etti.