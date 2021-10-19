BİM'in üst düzey yöneticilerinden Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik 'fahiş fiyat' suçlamalarını reddetti. Fiyat artışlarını bile isteye yapmadıklarını belirten Aykaç, artışı önlemek için kârlarından feragat ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde olan gıda enflasyonu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef tahtasına oturttuğu zincir marketlerden bir tanesi olan BİM'in üst düzey yöneticisi Galip Aykaç'tan geldi. BİM'deki görevinin yanı sıra Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı olarak da görev yapan Aykaç, Erdoğan'ın açıklamalarından sonra oluşan kamuoyu baskısının "haksız" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarının arkasında, Türkiye'deki beş büyük zincir market vardı. Açıkça dile getirilmemişti ancak BİM de bunlardan bir tanesiydi. "Bizler üzerinden yapılan haksız kamuoyu algısını kabul etmiyoruz." diyerek Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Aykaç, fiyat artışlarının bile isteye yapılan bir uygulama olmadığını belirtti. Benzer bir açıklama, geçtiğimiz dönemlerde Şok Market sahibi Murat Ülker tarafından da yapılmıştı.

"Kârdan feragat ediyoruz"

Galip Aykaç tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Artan fiyatları tüketiciye yansıtmamak için çalışıyoruz. Artan fiyatları tüketiciye yansıtmamak için kârdan feragat ediyoruz. Organize perakendeciliğin yükseldiği yerde enflasyon geriliyor. Yüksek ÜFE’nin TÜFE’ye yansımamasının en önemli sebebi zincir marketler. Fiyat artışının yanı sıra gelir dağılımının bozulması sıkıntıları büyütüyor. Bizler üzerinden yapılan haksız kamuoyu algısını kabul etmiyoruz. Hiçbir perakendeci fiyatları durduk yere artırmaz, tüm tedarik zincirine bakılmalı. İçinde olduğumuz ve memnun olmadığımız bu dönemin atlatılacağını umuyoruz.