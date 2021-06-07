Avrupa'da Dijital Yatırımları En Çok Büyüyen Ülke Türkiye

2020 yılında Avrupa'da dijital reklamcılık pazarının büyüklüğü 69 milyar dolara ulaştı. Türkiye, yüzde 35'e yaklaşan büyüme ile geçtiğimiz yıl Avrupa'da dijital reklamcılık pazarı en fazla büyüyen ülke oldu.

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), 25-26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Interact Konferansı sırasında AdEx Benchmark Raporu'nu da yayınladı ve Türkiye dahil 28 Avrupa ülkesinin COVID-19'un gölgesinde geçen 2020 yılındaki dijital reklamcılık karnesini açıkladı. IAB'a göre dijital reklamcılık, 2020 yılında önemli bir gelişme kaydetti.

Dijital reklam pazarının ekran, arama motoru ve ilan sayfaları olmak üzere üç başlık altında incelendiği raporda bir önceki yıla kıyasla yüzde 34,8 büyüme kaydeden Türkiye, dijital reklam pazarını en fazla büyüten ülke oldu. Ukrayna, yüzde 26,5 ile ikinci sırada yer aldı. Araştırmaya dahil edilen 28 ülkeden yalnızca 7 tanesi bir önceki yıla kıyasla çift haneli büyüme kaydedebildi.

2020'de dijital reklam pazarı en fazla büyüyen 10 ülke

Türkiye - yüzde 34,8 Ukrayna - yüzde 26,5 Sırbistan - yüzde 19,2 Çekya - yüzde 14,8 Bulgaristan - yüzde 14,3 Romanya - yüzde 11 Almanya - yüzde 10,4 Avusturya - yüzde 9,3 Hırvatistan - yüzde 8,2 İrlanda - yüzde 7,7

Avrupa'nın en büyük dijital reklam pazarları olan İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve İtalya COVID-19 döneminde genel bir ekonomik durgunluk yaşanmasına rağmen dijital reklamcılıkta büyüme yaşadı. Belçika, İspanya, Belarus ise dijital reklam pazarı küçülen üç ülke oldu. Tüm Avrupa'daki genel büyüme ise yüzde 6,3 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'daki toplam dijital reklam yatırımlarının 69 milyar euro seviyesine ulaştığını ifade eden IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, çalışmayla ilgili olarak, "Türkiye en fazla büyüme gösteren ülke olurken, kişi başı gelir ve reklam harcamaları dikkate alındığında Avrupa’daki ülkeler arasında en gerilerde yer almaktadır. Bu da Türkiye’de gerçekleşen dijital reklam yatırımlarının büyüme potansiyelini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Son 1 yılı evde geçirmek, sosyal medya kullanımını hatırı sayılır miktarda artırdı ki bu kullanım artışı sosyal medyadaki reklam yatırımlarını da artırmış durumda. AdEx Benchmark'a göre Türkiye, yüzde 44,8 büyüme ile sosyal medya reklam yatırımları en fazla artan ülke oldu. Ayrıca Türkiye'de görüntülü reklamlar da yüzde 33,8 büyüme göstermiş durumda.

Konu, ilan ve satış ortaklığına (affiliate) geldiğinde Türkiye'yi yine zirvede görüyoruz. Tüm Avrupa'da yalnızca 8 ülke bu alanda büyüme kaydedebilirken; Türkiye, yüzde 23,3 ile en fazla büyüme kaydeden ülke oldu.

IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehand, çalışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tahmin edilemeyecek kadar zorlu bir yıla rağmen, 2020'de böylesine olumlu bir büyüme görmek gerçekten umut verici. Dijital reklamcılığı destekleme amaçlı bir sektör derneği olarak, Covid-19'un yatırımlar üzerindeki etkisine ilişkin iç görüler sağlamaya ve üyelerimizi bu zorlu zamanlarda desteklemeye çalışıyoruz. Sektörün 2021'de gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz"