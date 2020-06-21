Avrupa’da toplamda 37 ülke arasında yapılan tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksine göre Türkiye, en ucuz ülke oldu. Avrupa’da 100 Euro karşılığında alınabilen ürün paketi Türkiye’de 47 Euro’ya alınabiliyor.

Avrupa’da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi yayınlandı. Yayınlanan rapora göre Avrupa’nın en ucuz alışveriş yapılabilen ülkesi Türkiye oldu. Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzey endeksi 47’yken en yüksek endekse sahip ülke 162 ile İsviçre oldu.

Endekse giren ülkeler arasında 27 Avrupa Birliği ülkesi, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık yer aldı. Toplamda 37 ülke arasında yapılan araştırma kapsamında ise tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek olan ülke 162 puanla İsviçre seçildi.

Bu hesaplama, 27 AB üyesi ülkesi genelinde 100 Euro karşılığında alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 47 Euro karşılığına denk gelen Türk Lirası’yla alınabileceğini gösteriyor.

Türkiye’de en yüksek endeks tüketici elektroniği oldu

Buna karşın alt gruplara baktığımızda Türkiye'de en yüksek endeksin tüketici elektroniğinde olduğu görüldü. Türkiye’nin tüketici elektroniği endeksi 99 çıktı.

Bunun dışında lokanta ve oteller endeksi 51 çıkan Türkiye’nin bu grupta diğer ülkelere göre daha uygun olduğu gözlemlendi. Türkiye’nin en düşük endeksi ise giyim grubunda oldu. Giyim endeksi 45 olan Türkiye, karşılaştırmada yer alan diğer 37 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin para birimlerinin ulusal para birimleriyle karşılaştırılarak alım gücünü gösteriyor. Ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100’den büyük ise, karşılaştırıldığı ülke gruplarının ortalamasına göre “pahalı”, küçükse de “ucuz” olarak kabul ediliyor.