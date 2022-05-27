Azerbaycan'ı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki ülke ortaklığıyla teknopark kurulması için mutabakat zaptına imzasını attı. Varank, Türkiye'deki teknoparklar hakkında da bilgiler verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan ziyaretinde her iki ülke için de önemli olan bir ortaklığa imza attı. Azeybaycan’da bir araya gelen Bakan Varank ve Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak teknopark kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

TEKNOFEST Azerbaycan’a katılmak için Bakü’yü ziyaret eden ve Varank, görüşmesinde teknoloji geliştirme bölgelerinin öneminden bahsederek Türkiye olarak 92 teknopark ve 1600’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkeziyle önemli bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını belirtti. Teknoparklarda 8 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

Varank, görüşmedeki açıklamasında Türkiye'deki teknoparklardan bugüne kadar 7 milyar doların üzerinde ihracat yapma başarısının gösterildiğini ifade etti. Bu çerçevede ekiplerin Bakü'de bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması için uzun süredir çalıştığını açıkladı. Kurulacak teknoparkın paydaşlarının belirlenmesi, yönetici şirketin oluşturulması, mekânın belirlenmesi, kuluçka merkezinin kuruluşu, üniversitenin belirlenmesi üzerine çalışmaların yürütüldüğünü de söyledi.

"İnşallah bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı ile en kısa sürede de teknoparkın faaliyete geçmesini umuyoruz.” diyerek sözlerini bitiren Mustafa Varank, ardından Reşat Nabiyev ile “Teknopark Mutabakat Zaptı”na imzasını attı.