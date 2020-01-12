Türkiye'de En Çok İzleyiciye Ulaşan 10 Film

Ülkemizde her yıl yüzlerce yeni film vizyona giriyor ve vizyona giren yeni filmler arasında kendine en çok seyirci çeken filmler yerli yapımlar oluyor. Peki, ülkemizde en çok izlenen 10 film hangileri? En çok izlenme rekoru hangi filme ait? İşte Box Office Türkiye verilerine göre ülkemizde en çok izlenen ilk 10 film:
Arif v 216 - 2018
Vizyonda kaldığı hafta: 20
Toplam seyirci sayısı: 4.968.462
Aile Arasında - 2017
Vizyonda kaldığı hafta: 33
Toplam seyirci sayısı: 5.289.051
7.Koğuştaki Mucize - 2019
Vizyonda kaldığı hafta: 13
Toplam seyirci sayısı: 5.315.165
Ayla - 2017
Vizyonda kaldığı hafta: 46
Toplam seyirci sayısı: 5.589.872
Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015
Vizyonda kaldığı hafta: 21
Toplam seyirci sayısı: 6.073.364
Müslüm - 2018
Vizyonda kaldığı hafta: 37
Toplam seyirci sayısı: 6.480.548
Fetih 1453 - 2012
Vizyonda kaldığı hafta: 52
Toplam seyirci sayısı: 6.572.618
Düğün Dernek - 2013
Vizyonda kaldığı hafta: 40
Toplam seyirci sayısı: 6.980.070
Recep İvedik 4 - 2014
Vizyonda kaldığı hafta: 20
Toplam seyirci sayısı: 7.369.098
Recep İvedik 5 - 2017
Vizyonda kaldığı hafta: 25
Toplam seyirci sayısı: 7.437.050
Bonus: Hızlı ve Öfkeli 7
Türkiye’de en çok izlenen yabancı film olan Hızlı ve Öfkeli 7, toplamda Türkiye’de en çok izlenen 28. film konumunda bulunuyor. Filmin toplam izleyici sayısı ise 2,9 milyon. Ülkemizde en çok seyirci toplayan ilk 100 film arasında ise sadece 15 yabancı film bulunuyor.