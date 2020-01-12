Türkiye'de En Çok İzleyiciye Ulaşan 10 Film

Türkiye’de özellikle belirli isimlerin filmleri çok fazla izleyici topluyor. Bunların başında ise Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz gibi isimler bulunuyor. Peki, ülkemizde en çok seyirci toplayan filmler hangileri?

Ülkemizde her yıl yüzlerce yeni film vizyona giriyor ve vizyona giren yeni filmler arasında kendine en çok seyirci çeken filmler yerli yapımlar oluyor. Peki, ülkemizde en çok izlenen 10 film hangileri? En çok izlenme rekoru hangi filme ait? İşte Box Office Türkiye verilerine göre ülkemizde en çok izlenen ilk 10 film:

Arif v 216 - 2018

Vizyonda kaldığı hafta: 20

Toplam seyirci sayısı: 4.968.462

Aile Arasında - 2017

Vizyonda kaldığı hafta: 33

Toplam seyirci sayısı: 5.289.051

7.Koğuştaki Mucize - 2019

Vizyonda kaldığı hafta: 13

Toplam seyirci sayısı: 5.315.165

Ayla - 2017

Vizyonda kaldığı hafta: 46

Toplam seyirci sayısı: 5.589.872

Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015

Vizyonda kaldığı hafta: 21

Toplam seyirci sayısı: 6.073.364

Müslüm - 2018

Vizyonda kaldığı hafta: 37

Toplam seyirci sayısı: 6.480.548

Fetih 1453 - 2012

Vizyonda kaldığı hafta: 52

Toplam seyirci sayısı: 6.572.618

Düğün Dernek - 2013

Vizyonda kaldığı hafta: 40

Toplam seyirci sayısı: 6.980.070

Recep İvedik 4 - 2014

Vizyonda kaldığı hafta: 20

Toplam seyirci sayısı: 7.369.098

Recep İvedik 5 - 2017

Vizyonda kaldığı hafta: 25

Toplam seyirci sayısı: 7.437.050

Bonus: Hızlı ve Öfkeli 7

Türkiye’de en çok izlenen yabancı film olan Hızlı ve Öfkeli 7, toplamda Türkiye’de en çok izlenen 28. film konumunda bulunuyor. Filmin toplam izleyici sayısı ise 2,9 milyon. Ülkemizde en çok seyirci toplayan ilk 100 film arasında ise sadece 15 yabancı film bulunuyor.