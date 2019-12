Hızlı ve Öfkeli serisi bu yıl ana seriden bağımsız ilk film Hobbs and Shaw ile büyümeye devam etti ve Fast and Furious 9 ile gaz kesmeyecek. Vin Diesel, yeni filmin fragmanı hakkında konuşarak heyecanını paylaştı.

Fast and Furious, art arda gelen her yeni filmde daha ileriye giden bir seri olduğunu kanıtladı. Ancak yolda çok daha önemli haberler var gibi görünüyor. Serinin sevilen yüzü Vin Diesel, Fast and Furious 9'un yeni fragmanına işaret ederek, hayranlarına her zamankinden daha hızlı bir sürüşe hazırlanmaları gerektiğini söylüyor.

Diesel, Instagram'da yaptığı yeni paylaşımda, "Dün dört dakikalık fragmanı gördüm ve tarih bu ayın 18'inde ilan edilecek. Daha dün gördüm. Michelle Rodriguez'e ne kadar şaşıracağını söylüyordum ve size de söylemem gerektiğini anladım. Sadece... Anlatması zor. Hemen yönetmen Justin Lin'i görmek ve onunla akşam yemeği yemeliydim. Kelimelerle anlatılmaz. Sizlerin görmesi için sabırsızlanıyorum." dedi.

Vin Diesel'ın Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı hakkındaki paylaşımı

Yeni fragmanla neyle karşılaşacağımızı bilmesek de, hayal etmek çok da zor değil. Kesin olan tek şey, dublörlerin ve ekibin sınırları zorlayarak izleyicilere kendini fark ettirecek olması.

Ünlü aktör geçtiğimiz hafta yine Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak fragman hakkında konuşmuş ve Fast and Furious 9 fragmanının Aralık ayında duyurulacağını açıklamıştı. 18 Aralık hayranların fragman için geri sayıma başlayacağı gün olacak ve yeni maceranın nereye gideceğini görme fırsatı yakalayacaklar.

Hızlı ve Öfekli 9'da The Rock yerine John Cena ve yeni bir karakter göreceğiz

Fast and Furious 9'un oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B ve Finn Cole gibi yıldızlar yer alıyor.

Serinin heyecanla beklenen yeni filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Daha hızlı ve daha öfkeli gelmesi beklenen Fast and Furious 9, 22 Mayıs 2020'de vizyona girecek.