Türk Telekom ve Nokia, Türkiye’de ilk kez 1 Terabit hızında optik iletim testi gerçekleştirerek veri iletiminde büyük bir adım attı.

Türk Telekom ve Nokia, Türkiye'de ilk kez 1 Terabit (Tbps) hızında optik iletim testi gerçekleştirdi. Uzun mesafelerde veri iletiminin hızını ve verimliliğini artırma yolunda büyük bir adım olarak kabul ediliyor.

Türk Telekom, yeni nesil DWDM teknolojisini kullanarak İstanbul ve Ankara arasındaki veri iletim hızını 1 Tbps'ye çıkardı. Bu testle birlikte mevcut optik iletim teknolojisinin hızının 2.5 katına ulaşıldı ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlandı. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, bu teknolojinin dijital oyun, otomotiv, enerji, tarım, akıllı şehir yönetimi, sağlık ve üretim gibi birçok sektörde iş süreçlerini hızlandırarak verimliliği artırmayı hedeflediğini belirtti.

Türk Telekom ve Nokia'dan optik teknoloji atılımı

Nokia Türkiye Genel Müdürü Erensoy Bilgin ise, Nokia'nın altıncı nesil süper-coherent Photonic Service Engine (PSE-6s) teknolojisinin veri iletiminde enerji verimliliğini en üst düzeye çıkardığını vurguladı. PSE-6s, veri aktarımını hızlı ve minimum enerji kullanarak gerçekleştiriyor. Bilgin, Türk Telekom ile yapılan bu iş birliğinin, optik teknolojinin sınırlarını zorlayan ve çıtayı yükselten bir başarı olduğunu ifade etti.

Geleceğin iletişim ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan bu yeni nesil veri iletim teknolojisi, akıllı şehirler, otonom araçlar, akıllı ulaşım sistemleri, sağlık hizmetleri ve Endüstri 4.0 uygulamaları gibi birçok alanda verimliliği artırarak yüksek hızlı veri iletimi sağlamayı amaçlıyor.