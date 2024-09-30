HMD, Avrupa pazarında Nokia markasıyla satışa sunduğu telefonları listelerden kaldırmaya başladı.

Bir dönem cep telefonu pazarının en büyük ismi olan Nokia, akıllı telefonların gelişi ile birlikte pazardaki gücünü kaybetmiş ve en sonunda telefon tarafı Finli HMD'ye satılmıştı. Nokia markası ile akıllı telefonlar üretmeye devam eden HMD, bu yılın başında strateji değişikliğine giderek telefonlarını kendi markası altında çıkarmaya başlamıştı ancak Nokia cihazları satmaya da devam ediyordu. Görünüşe göre firmanın Avrupa stokları tükenmiş durumda.

HMD, Avrupa'da faaliyet gösteren resmî internet sitelerinden Nokia cihazlarını kaldırdı. Bununla beraber firmanın Asya, Afrika, Orta Doğu, Avustralya, Yeni Zelanda ve Latin Amerika'daki internet sitelerinde Nokia cihazlar yer almaya devam ediyor.

Yazılım desteği devam ediyor

HMD'nin destek sayfaları hâlâ Nokia cihazlara ait makaleleri de barındırıyor ve bu cihazların yazılım desteğinin devam ettiği de belirtiliyor. Öte yandan bu desteğin süresi hakkında bir açıklama bulunmuyor. Yani HMD, elindeki stoklar bittikten sonra bu desteği devam ettirip ettirmeme konusunda bir açıklama yapmış değil.

Öte yandan orijinal Nokia olan Nokia Corporation ağ altyapı pazarının hâlâ daha en güçlü aktörlerinden biri konumunda bulunuyor. Ayrıca firma teknoloji dünyasının en çok patent sahibi şirketlerinden biri ve Apple'dan Samsung'a pek çok firma ile bu patentler yüzünden mahkemelik de oldu.

HMD'nin kararı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Nokia akıllı telefonları kullandınız mı?