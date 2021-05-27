İnternette en çok hangi ürünleri aradık, hangilerine ne oranda ilgi gösterdik? Geçtiğimiz yılın verilerine dayanan bu araştırma sonuçlarına göre, internetten alışveriş alışkanlığımıza yakından bakıyoruz.

Son yıllarda hayatımızda daha büyük bir yer edinmeye başlayan ve salgının etkisiyle belki hiç olmadığı kadar büyük bir patlama yaşayan e-ticaret sektörü, büyümeye devam edecek gibi duruyor. Türkiye’deki e-ticaret pazarı, son yıllarda Avrupa’da en hızlı büyüme oranına sahip olanlardan biri. Bu haberimizde Türkiye’de internetten en çok satılan ürünlere göz atacağız.

Başlamadan önce soralım; sizler online alışveriş tecrübesinde ne konumdasınız? “Bir şey alacaksam görmem/dokunmam lazım.” diyenlerden misiniz yoksa “farklı bedenlerden birkaç tane alayım da olmayanı geri gönderirim”cilerden mi? Piyasa ve tüketici verileri analizi yapan Statista, 2020’de Türkiye’de 16-64 yaş arası 1048 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarına bakıyoruz.

Ankette kullanıcılara yöneltilen sorulara verilen yanıtların oranları şu şekilde:

“Önemli bir şey alacaksam önce internetten araştırırım.” - yüzde 78

“İnternetteki kullanıcı yorumlarını epeyce faydalı buluyorum.” - yüzde 72

“Bir şey aldığım zamanda ekspres kargo tercih ediyorum.” - yüzde 63

“Bir şey alacaksam görüp dokunmak isterim.” - yüzde 43

“Bir şey alıyorsam aynı gün elimde olsun isterim.” - yüzde 33

“Online alışveriş yaparken normal alışverişin yerini tutmuyor.” - yüzde 22

“Bazen bilerek fazladan bir şeyler sipariş ediyorum.” - yüzde 21

İnternetten alışveriş alışkanlıklarımızı ortaya koyan sonuçlar:

“Önceki ay bir ürün satın almak için internette araştırma yaptım.” diyenlerin oranı yüzde 89

“Online satış yapan bir siteye girdim.” diyenlerin oranı yüzde 89,5

“Telefonda/tablette online alışveriş uygulaması kullandım.” diyenlerin oranı yüzde 68,5

“Herhangi bir cihaz üzerinden internetten bir şey satın aldım.” diyenlerin oranı yüzde 75

“Akıllı telefonumu kullanarak internetten bir şey satın aldım”. diyenlerin oranı yüzde 54,8

2020’de ve 2019’da farklı e-ticaret kategorilerinde kaç para harcandı?

Seyahat & konaklama: (2020) 5,79 milyar dolar - (2019) 12,93 milyar dolar

Elektronik & fiziksel medya: (2020) 2,43 milyar dolar- (2019) 2,81 milyar dolar

Moda & güzellik: (2020) 4,72 milyar dolar- (2019) 1,66 milyar dolar

Mobilya &elektrikli aletler: (2020) 1,26 milyar dolar - (2019) 1,43 milyar dolar

Oyuncak & kendin yap (DIY) & hobi ürünleri - (2020) 2,7 milyar dolar - (2019) 1,37 milyar dolar

Gıda & kişisel bakım - (2020) 825,5 milyon dolar - (2019) 795 milyon dolar

Video oyunlar - (2020) 569,6 milyon dolar - (2019) 363 milyon dolar

Dijital müzik - (2020) 119,7 milyon dolar - (2019) 60 milyon dolar

Geçtiğimiz angi e-ticaret kategorileri ne şekilde değişti?

Seyahat & konaklama yüzde 53,3 küçüldü

Elektronik & fiziksel medya yüzde 40,8 büyüdü

Moda & güzellik yüzde 42,5 büyüdü

Mobilya & elektrikli aletler yüzde 42,2 büyüdü

Oyunca & kendin yap (DIY) & hobi ürünleri yüzde 45,4 büyüdü

Gıda & kişisel bakım yüzde 49,6 büyüdü

Video oyunlar yüzde 27 büyüdü

Dijital müzik yüzde 30,7 büyüdü

Seyahat ve konaklama haricindeki diğer tüm kategorilerin büyümesi, salgının varlığının hangi ölçüde hissedildiğine dair sağlam bir kanıt oluşturuyor. Seyahat anlamında 7,14 milyar dolarlık bir azalmadan söz ediyoruz. Benzer şekilde hobi ürünlerinde ya da video oyunlarda büyüme yaşanması da evlere kapandığımız yıla dair anlamlı veriler sunuyor.

“Yaşlılar internet alışverişinden ne anlasın?” diyorsanız yanılıyorsunuz. Yaş grupları ve “bir önceki ay internetten alışveriş yaptım” diyenlerin oranı şöyle:

16-24 yaş grubu: %74,9

yaş grubu: %74,9 24-34 yaş grubu: %75,1

yaş grubu: %75,1 35-44 yaş grubu: %76,5

yaş grubu: %76,5 45-54 yaş grubu: %74,7

yaş grubu: %74,7 55-65 yaş grubu: %70,5

Google’da aranan en çok yapılan alışveriş sorguları şu şekilde:

Samsung iPhone Xiaomi Telefon Trendyol Huawei Nike Oyuncak Kulaklık Bisiklet Tablet Bilgisayar Laptop Iphone 11 Redmi 8 Adidas Hepsiburada Redmi Note 8 Spor ayakkabı N11

Türkiye’de 65,80 milyon internet kullanıcısı var. Yani nüfusun yüzde 77,7’si internet kullanıyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Bu 65,80 milyon kişi içinde internetten tüketim ürünleri satın alanların sayısı 37,20 milyon. Her bir internet kullanıcısı online alışverişe her yıl ortalama 2 bin 300 TL civarında harcıyor.

Dijital ödemeler konusunda ne durumdayız?

Dijital ödeme yapan internet kullanıcısı sayısı 34,45 milyon

Dijital ödemelerin toplam yıllık değeri 34,68 milyon dolar

Kullanıcı başına yıllık ortalama harcama 7 bin 500 TL civarında

Sizde durumlar nasıl? Yorumlarda buluşalım.