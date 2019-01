Ezgi Yelen’in Apple Müzik’te yer alan “Yalnız Kadınlarım” klibi yalnızca iPhone Xs Max ile çekilerek ülkemizde bir ilk oldu.

Genç sanatçı Ezgi Yelen, ‘Yalnız Kadınlarım’ adlı şarkısının klibini çekmek için iPhone XS Max kullandı. Klip 1 Şubat’a kadar yalnızca Apple müzik üzerinden izlenebilecek.

Klibin yönetmenliğini Görkem Tekdal ve Çağla Çağlar yapıyor. Klipte genç şarkıcının farklı tarzlara sahip yedi arkadaşı da kamera karşısına geçiyor. Klibinde yeni nesil teknolojilerin olanaklarından yararlanan genç şarkıcı, müzik piyasasında bağımsız olarak var olma mücadelesi veren, söz yazarı, besteci ve müzisyen bir kadının hikayesini -yani kendi hikayesini- anlatıyor.

Çekimleri Kilyos ve Kadıköy’de yapılan klibin çekimlerinde iki adet LED ışık, iPhone XS Max ve Filmic Pro kullanıldı. Klibin yönetmenlerinden Görkem Tekdal, "iPhone XS Max her şeyden öte biz yönetmenler için bir kamera devrimi niteliğinde. Bu fırsatı görüp değerlendirmek istedik. Bunu yapma nedenimizse; içinde yönetmenlik aşkı olan her iPhone kullanıcısının elindeki fırsatı fark ettikleri zaman ne kadar kaliteli bir iş çıkarabileceklerini göstermek. Film kameralarına bakarsanız tarih boyunca küçüldüğünü görürsünüz, şu an Apple’ın iPhone XS Max ile işi getirdiği nokta göze hitap eden çılgınca bir devrim.” dedi.

Çağla Çağlar ise “iPhone XS Max’i tercih etmemizin en büyük nedeni düşük prodüksiyonla kaliteli bir iş çekebileceğimizi göstermekti. Makinelerle kıyaslandığında bir telefonun verebileceği en yüksek çözünürlüğü, kaliteyi ve ışığı elde ettik." ifadelerini kullanıyor.

Akustik gitarlarını Ezgi Yelen’in çaldığı şarkının düzenlemesini Arel Koray Nalbant yaparken, Dünyacan Yılmaz ve Ozan Doğan Ariz de enstürmanlarıyla genç sanatçıya eşlik etti.

Ezgi Yelen, başta kadınlar olmak üzere kendi başına ayakta kalmaya çalışan herkese güç ve ilham vermeyi amaçlıyor. Genç sanatçının Apple müzik sayfasından klibine, şarkılarına ve Etkilendikleri albümüne ulaşmak mümkün.