Microsoft’un 4 yıldır yayınlamaya devam ettiği Dijital Nezaket Araştırması’nın bu yıl ki sonuçları açıklandı. Microsoft’un yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Dijital Nezaket Sıralaması’nda 25 ülke arasında 16. oldu.

Microsoft, 4 yıldır internet kullanıcılarının online davranış ve etkileşimler karşısındaki algı ve tutumlarını incelediği Dijital Nezaket Araştırması yapıyor. Gerçekleştirilen araştırmada internet kullanımı sonucunda insanların yaşadıkları riskler, tehlikeler, saldırgan yaklaşımlar ve etkileşim türleri ortaya çıkarılıyor.

Microsoft tarafından yapılan araştırmada, kullanıcıların internet kullanırken karşılaştıkları risklerin çeşidi ve sıklığına göre bir değerlendirme yapılıyor. Ülkeler düzeyinde yapılan araştırmada, değerlendirilen ülkeler belli bir puan alıyorlar. Çalışmanın sonucunda aslında dijital nezaket puanları ortaya çıkmış oluyor. Bir ülkenin puanı ne kadar yüksek ise, o ülkede dijital nezaketin o kadar düşük olduğu anlaşılıyor.

Bu yıl yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki dijital nezaket geçtiğimiz yıla göre 2 puan artarak yüzde 73 seviyelerine yükseldi. Türkiye, aldığı bu puan ile dijital nezaket sıralamasında 25 ülke arasında 16. olabildi.

Dijital Nezaket Araştırması’nın sonuçlarına göre sıralamanın ilk üç sırasında İngiltere, Hollanda ve Almanya yer aldı. Bu üç ülke, en düşük dijital nezaket puanlarını aldılar. Listenin son sıralarında ise Kolombiya, Peru ve Güney Afrika yer aldı.

Microsoft tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki Y kuşağı (1980 ile 1999 arasında doğmuş olanlar) internet kullanıcıları en fazla online tehdite maruz kalan topluluk oldu. Y kuşağı, en fazla tehditi, yakından tanıdıkları insanlardan aldılar.

Yapılan araştırmada, sosyal medya sitelerinde yaşanan tehditlerin ülkemizdeki oranları da açıklandı. Dijital nezaket araştırmasına göre Türkiye’de sosyal medyada yaşanan tehditlerin puanları yüzde 39 politik söylem, yüzde 34 cinsel kimlik, yüzde 34 cinsel yönelim, yüzde 32 dini söylem ve yüzde 29 dış görünüş şeklinde belirlendi.

Online tehditler arasında en rahatsız edici olanları ise kişisel itibar zedelenmesi, mesleki itibar kaybı, kadın-erkek ayrımcılığı, siber zorbalık ve ayrımcılık söylemleri olarak belirlendi. Online tehdit olayları en çok nefret söylemi, trolleme ve cinsel taciz mesajları ile ortaya çıkıyor.