Twitter'da ünlü isimleri ve internet fenomenlerini ifşalayan "RULING" isimli hesabın, büyük bir dolandırıcılık işinin içerisinde olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan hesap sahibi Fatih Gümüş, kendisinin bu konuyla ilgisinin olmadığını söylerken konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya fenomenliği, son dönemlerin en popüler mesleklerinden bir tanesi haline geldi. Milyonlarca takipçi sayısına ulaşan fenomenler, bu mecralarda sağladıkları reklam projelerinden büyük paralar kazanıyorlar. Ancak kimi fenomenler gündeme bomba gibi düşen skandallara da imza atabiliyorlar. Şimdi sizlere, Twitter'daki belki de en büyük vurgunlardan bir tanesini anlatacağız.

Eğer Twitter'ı aktif olarak kullanan bir kişiyseniz, "RULING" isimli bir hesaba mutlaka denk gelmişsiniz. Kullanıcı adı "@atavrattroll" olan bu hesap, bugün yarım milyondan fazla takipçiye sahip. Hesabın görünürdeki amacı ise diğer sosyal medya fenomenlerini ya da Türkiye'deki popüler isimlerin ifşalarını ortaya çıkarmak. Ancak bu kez ifşalanan RULING'in kendisi oldu.

Aslına bakacak olursak Twitter'ın en büyük vurgunlarından bir tanesinin esas karakteri, "@SureyyaOlcayto" isimli farklı bir hesap. Bu hesabın sahibi, gazeteci bir kadın olduğunu belirterek uzun zamandır Twitter'da bulunuyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ön plana çıkan "Süreyya Olcayto", ABD'de de Reza Zarrab davasını takip ettiğini belirtiyordu.

@SureyyaOlcayto, geçtiğimiz dönemlerde onlarca kez iş adamları ve ünlü isimlerle iletişime geçti. "@kacsaatoldunet" isimli farklı bir hesabı da yönettiği bilinen Süreyya Olcayto isimli kadın(!), "Beyaz Zambaklar" olarak isimlendirilen bir dernek kurduğunu belirtiyor, bu dernek üzerinden de öğrenciler için aktiviteler düzenlediğini ve burslar verdiğini söylüyordu. Ancak edinilen bilgilere göre ne Süreyya Olcayto diye bir kişi var ne de bu hesapların sahibi bir kadın.

@SureyyaOlcayto isimli Twitter hesabının asıl sahibi, hemen yukarıda fotoğrafını gördüğünüz S.Ç. isimli bir kişiydi. 2 yıldan uzun bir süredir Twitter'da bulunan S.Ç., bugüne dek milyonlarca lira para toplamıştı. Ancak tahmin edilebileceği üzere toplanan paralar öğrenciler için değil, tamamen keyif odaklı harcanmıştı. İddialara göre S.Ç., günübirlik yurtdışı seyahatlerine çıkıyordu. Bununla da yetinmeyen S.Ç.'nin, tek bir maç için 35 bin TL'lik iddia oynadığı belirtiliyor.

RULING bu olayın neresinde?

İddialara göre S.Ç.'nin, hedefine aldığı isimlerden bir tanesi de RULING hesabıydı. RULING hesabının gerçek sahibi olan Fatih Gümüş'le iletişime geçen S.Ç., bir süre boyunca bu hesabı yönetmişti. Fatih Gümüş adına bazı kadınlarla görüşen S.Ç., kimi avutkatlarla da iş birliği yapma girişiminde bulunup para istemişti.

Bu olayların ortaya çıkmasıyla birlikte hedef tahtasına oturan isim Fatih Gümüş oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gümüş, Süreyya Olcayto'nun kendisine temmuz ayında ulaştığını söyledi. Konuşma sırasında Beyaz Zambaklar ile ilgili de bilgi sahibi olduğunu ifade eden Gümüş, o dönemler kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Fatih Gümüş, geçtiğimiz dönemlerde babasının ileri derecede kansere yakalandığını belirterek, tedavi sürecinde hesaplarını yönetecek birilerini aradıklarını ifade ediyor. Gümüş'ün açıklamalarına göre hesabı yönetecek kişiye aylık 15 bin TL verilecekmiş. Bu olay, Süreyya Olcayto ile paylaşıldığında S.Ç., kendisinin bir arkadaşı olduğunu ve bu işi çok iyi yaptığını söylemiş. Bundan sonra da işler çığrından çıkmış.

RULING isimli hesabın sahibi, Süreyya Olcayto'nun tavsiye ettiği kişiyle görüşüp anlaştıklarını söylüyor. O ana kadar hiçbir şeyden haberinin olmadığını belirten Gümüş, Süreyya Olcayto'nun aslında S.Ç. adlı görüşüp anlaştığı sosyal medya uzmanı olduğunu sonradan öğrendiğini ifade ediyor. Hesabın 40 gün boyunca S.Ç.'ye teslim edildiğini söyleyen Gümüş, ne olduysa o arada olduğunu belirtti.

Yaşanan vurgun olayını ortaya çıkaran isim ise Avukat Orhan Erol Müezzinoğlu. Müezzinoğlu, S.Ç.'nin dolandırıcılığı bir meslek haline çevirdiğini ifade ediyor. S.Ç.'nin geçtiğimiz yıllarda Kazakistan'da bazı dolandırıcılık işlerine karıştığını ifade eden Müezzinoğlu, sosyal medya üzerinden toplanan paranın büyük bir bölümünün ihtiyaç sahiplerine gönderilmek yerine eğlence mekanlarında harcandığını ifade ediyor.

Avukata göre S.Ç., Beyaz Zambaklar Derneği'ni bir paravan olarak kullanmaya çalışmış ancak dernek yönetimi an itibarıyla bu duruma el atmış durumda. Müezzinoğlu'nun ifadelerine göre derneğin dört kurucu üyesi, vurgun olayının anlaşılmasının üzerine devreye girmiş ve S.Ç. ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarmış. S.Ç, bir süre önce ortalıktan kayboldu ancak sosyal medya, bir süre daha bu konuyla çalkalanacak gibi görünüyor.