Popülerliği gittikçe artan droneların büyük kısmı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt gerektiriyor. 5 Aralık itibarıyla 62 bin 892 drone kaydedilirken, lisans ve sertifika sayısı ise 1,5 milyonu buldu.

Dronelar ve genel olarak insansız hava araçları pek çok farklı alanda kullanıllıyor. Bu alanlar arasında arama kurtarma çalışmaları, tarım alanlarının ve ormanların denetlenmesi, haritalandırma gibi alanlar yer alıyor. Anadolu Ajansı, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla ülkemizdeki insansız hava araçlarının kullanımı hakkında incelemelerde bulundu.

Sportif/Amatör Pilot Sertifikası ücretsiz olarak alınıyor

İHA kullanımı, ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliği, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin mevzuatlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. 500 gram ve üzeri drone ve İHAların sisteme kaydedilmesi ve SHGM'den onay alması gerekiyor.

SHGM'nin sportif/amatör pilot lisansı, çevrim içi bir sınavın geçilmesiyle ücretsiz olarak alınabiliyor. Bu sertifika ile "yeşil alan" olarak geçen açık araziler ve yerleşim olmayan yerlerde uçuş yapmayı mümkün kılıyor. Ticari uçuşlar için ise yetkili eğitim kuruluşları tarafından verilen İHA Ticari Pilot Eğitim Serifikası ve İHA Pilot Lisansı sahibi olmak gerekiyor. Askeriye ve emniyete ait alanlar, kamu kurumları ve güvenlik açısından uçuşa yasaklı alanlar ile havaalanlarına 9 kilometre yakınlıktaki alanlarda İHA uçuşuna izin verilmiyor.

Verilen lisans sayısı 1 milyon 450 bini aştı!

Toplam İHA sayısı 5 Aralık itibarıyla 62 bin 892'ye ulaşırken, verilen lisans ve sertifika sayısı da 1 milyon 450 bin 530'a yükseldi.