Dünyanın ve Türkiye'nin En Güvenli Şehirleri Açıklandı

Numbeo, güven endeksi puanına göre dünyanın ve Türkiye'nin en güvenli şehirlerini açıkladı. Eskişehir, dünyanın en güvenli 8. şehri oldu.

Kitle kaynaklı bir küresel veritabanı olan Numbeo, toplamda 431 şehrin değerlendirildiği Numbeo Güvenlik Endeksi'nde dünyanın en güvenli şehirlerini sıraladı. Güvenlik endeksinde 88,46 puan alan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehri, Numbeo tarafından dünyanın en güvenli şehri seçildi.

Numbeo’ya göre dünyanın en güvenli 10 şehrinden üçü, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alıyor. Avrupa’dan yalnızca üç şehrin bulunduğu listede Türkiye’den de bir şehrin yer aldığını belirtelim. Eskişehir, 82,42 güvenlik endeksi ile Numbeo tarafından dünyanın en güvenli 8. şehri olarak listeleniyor.

Numbeo Güvenlik Endeksi’ne göre dünyanın en güvenli 10 şehri

Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri Doha - Katar Taipei - Tayvan Quebec City - Kanada Zürih - İsviçre Sharjah - Birleşik Arap Emirlikleri Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri Eskişehir - Türkiye Münih - Almanya Trieste - İtalya

431 şehrin bulunduğu listede Türkiye’den toplam 6 şehir bulunuyor. Eskişehir 82,42 güven endeksiyle en güvenli şehir olurken; Antalya 72,83 güven endeksiyle ikinci; Bursa 72,00 güven endeksiyle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul ise listedeki Türk şehirleri arasında sonuncu sırada yer aldı.

Numbeo Güvenlik Endeksi’ne göre Türkiye’nin en güvenli şehirleri