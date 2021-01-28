Dünyanın ve Türkiye'nin En Güvenli Şehirleri Açıklandı

Kitle kaynaklı bir küresel veritabanı olan Numbeo, toplamda 431 şehrin değerlendirildiği Numbeo Güvenlik Endeksi'nde dünyanın en güvenli şehirlerini sıraladı. Güvenlik endeksinde 88,46 puan alan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehri, Numbeo tarafından dünyanın en güvenli şehri seçildi.
Numbeo’ya göre dünyanın en güvenli 10 şehrinden üçü, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alıyor. Avrupa’dan yalnızca üç şehrin bulunduğu listede Türkiye’den de bir şehrin yer aldığını belirtelim. Eskişehir, 82,42 güvenlik endeksi ile Numbeo tarafından dünyanın en güvenli 8. şehri olarak listeleniyor.
Numbeo Güvenlik Endeksi’ne göre dünyanın en güvenli 10 şehri
- Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri
- Doha - Katar
- Taipei - Tayvan
- Quebec City - Kanada
- Zürih - İsviçre
- Sharjah - Birleşik Arap Emirlikleri
- Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri
- Eskişehir - Türkiye
- Münih - Almanya
- Trieste - İtalya
431 şehrin bulunduğu listede Türkiye’den toplam 6 şehir bulunuyor. Eskişehir 82,42 güven endeksiyle en güvenli şehir olurken; Antalya 72,83 güven endeksiyle ikinci; Bursa 72,00 güven endeksiyle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul ise listedeki Türk şehirleri arasında sonuncu sırada yer aldı.
Numbeo Güvenlik Endeksi’ne göre Türkiye’nin en güvenli şehirleri
- Eskisehir (Dünyada 8.)
- Antalya (Dünyada 61.)
- Bursa (Dünyada 74.)
- İzmir (Dünyada 77.)
- Ankara (Dünyada 182.)
- İstanbul (Dünyada 263.)