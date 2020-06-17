Yargıda duruşma salonlarını dijital ortama taşıyacak e-duruşma dönemi başlıyor. Avukatların video konferans yoluyla uzaktan katılım sağlayabilecekleri e-duruşma sistemi, Türkiye'de ilk kez test edildi.

Adalet Bakanlığı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek video konferans yöntemiyle yapılacak e-duruşma sistemini hayata geçiriyor. Yeni sistemle avukatlar, mahkemelerdeki duruşmalara bulundukları herhangi bir yerden katılabilecek. E-duruşma sistemiyle, yargılamaların daha adil ve makul sürelerde yapılması hedefleniyor.

Yargıda yeni bir dönemi başlatacak olan e-duruşma sisteminin ilk testi bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da katıldığı temsili bir duruşmayla gerçekleştirildi. Avukatların duruşmalara uzaktan katılabilmelerine olanak sağlayan sistemin pilot uygulaması, kapsamı genişletilerek belirli adliyelerde kullanılacak.

E-duruşma, uzaktan katılımla avukatların işini kolaylaştıracak

Avukatlar, UYAP Avukat Portal'dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile duruşmalarını sorguladıktan sonra ilgili duruşma için 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak e-duruşma talep edebilecek. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesi halinde duruşma video konferans ile yapılacak. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile başlayacak.

Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen e-duruşma sisteminde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaparak e-duruşmaya katılabilecek. Duruşmaya video konferans ile bağlandıktan sonra bilgileri mahkeme hâkimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilecek ve duruşma başlayacak. Sisteme ilerleyen zamanlarda yüz tarama ve parmak izi gibi yeni güvenlik önlemlerinin de eklenmesi planlanıyor.

Teknik altyapının kurulduğunu ve sistemin hazır olduğunu belirten Bakan Gül, "Yargılamaların hızlanması, adil ve makul sürelerde sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak." diye konuştu. Ayrıca e-duruşma sisteminin CELSE uygulaması ile uyumlu çalışacağını ve ceza davalarında da yaygın olarak kullanılacağını belirtti.