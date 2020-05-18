ASELSAN’ın ortak olduğu şirketlerden BİTES, ilk yerli video konferans uygulaması olan XperMeet’i geliştirdi ve kullanıma sundu. Yurt içinde BizBize ismi ile kullanılacak olan video konferans uygulaması, ilk kez ASELSAN İcra Kurulu’nun toplantısında kullanıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirketin evden çalışma modeline, okulların da uzaktan eğitim modeline geçmesi, video konferans uygulamalarının yoğun bir şekilde kullanılmasına neden oldu. Zoom gibi video konferans uygulamaları bütün dünyada rekor sayılarda kullanıcıya ulaşırken Facebook ve Google gibi şirketler de video konferans uygulamaları ile bu rekabette yer kazanmaya çalışıyorlar.

Artan video konferans uygulaması ihtiyacına bir çözüm de ASELSAN iştiraki olan BİTES’den geldi. BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, yurtdışında XperMeet, yurtiçinde ise BizBize ismiyle kullanılacak video konferans uygulamasını geliştirdi ve kullanıma sundu.

BİTES’in video konferans uygulaması: XperMeet/BizBize

BİTES tarafından geliştirilen BizBize; sınıf oluşturma, görüntülü görüşme yapma, sesli arama ve mesajlaşma özellikleri ile hem evden çalışan şirketlere hem de uzaktan eğitime devam eden eğitim kurumlarına önemli bir çözüm sunacak.

Uçtan uca şifreleme ve SSL sertifikası ile kullanıcılara güvenli video görüşmeler yapma şansı verecek BİTES’in video konferans uygulaması, Turkcell ve Turksat’ın altyapılarını kullanıyor. Şu anda internet tarayıcıları üzerinden hizmet veren XperMeet, haziran ayında mobil cihazlarda da kullanılabilecek.

Milli Mobil iletişim altyapı sağlayıcısı ULAK’la entegre olarak çalışan video konferans uygulaması, servis önceliklendirme özelliği sayesinde kesintisiz video konferans hizmeti sunacak. Servis önceliklendirme sayesinde yurtiçinde kaliteli hizmet sunacak XpeeMeet, bulut tabanlı olarak da çalışabiliyor.

Türkiye’de BizBize ismiyle kullanılacak olan video konferans uygulaması kullanılacağı kuruma göre özelleştirilebilecek. ASELSAN'da BizBize ASELSAN ismiyle kullanılan uygulamanın ASELSAN’a özel bir logosu ve arayüzü bulunuyor.

BİTES’in geliştirdiği video konferans uygulamasını ilk kullanan kurum da çatı şirket olan ASELSAN oldu. BizBize ASELSAN ismiyle sunulan video konferans uygulaması, intranet üzerinden gerçekleştirilen ASELSAN’ın son icra kurulu toplantısında aktif olarak hizmet verdi.

BizBize ASELSAN ile yapılan icra kurulu toplantısı hakkında açıklama yapan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, video konferans uygulamasının kesintisiz ve kullanışlı olduğunu ve uygulamayı beğendiklerin söyledi.

BizBize ASELSAN’ın ilk kullanımının ardından şimdi kurum içinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. ASELSAN içinde yaygın kullanımın yanında ASELSAN, tedarikçileriyle de BizBize uygulaması üzerinde görüşme yapmayı planlıyor.

XperMeet, ilk uluslararası sınavını yarın verecek

Uluslararası olarak XperMeet ismiyle kullanılacak olan BİTES’in video konferans uygulaması, uluslararası alanda ilk önemli sınavını yarın gerçekleştirilecek Güvenlik, Savunma, Havacılık ve Uzay’ın Geleceği konulu çevrimiçi etkinlik SEDEC Talks’ta verecek.

SpaceX, Airbus, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Leonardo ve AQST gibi önemli kurum ve şirketlerin genel müdür ve genel müdür yardımcılarının katılacağı video konferans, BİTES’in yerli video konferans uygulaması olan XperMeet üzerinden yapılacak.