Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), Türkiye'nin 2021 yılına ait e-ticaret verilerini paylaştı. Veriler incelendiğinde e-ticaret hacminin %69 artarak 381 milyar TL'yi aştığı görüldü. Ayrıca paylaşılan verilerde kişi başı harcamaların 4 bin 749 TL'ye yükseldiği ve erkeklerin kadınlardan daha fazla alışveriş yaptığı da ortaya çıktı.

Teknolojinin gelişimi ve internet kullanımının hızla artması birçok insanın dijital ortamlara yönelmesine neden oluyor. Bu sebeple de birçok şirket, hizmetlerini internet ortamlarına taşıyarak bu duruma ayak uydurmaya çalışıyor. Bu da ticaretin elektronik ortamlarda yapılmasını sağlayan e-ticaretin popülerliğini ciddi bir şekilde yükseltiyor.

E-ticaret ülkemizde de gittikçe büyüyen bir sektör. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk ve en büyük e-ticaret etkinliği World Ecom Expo’nun Antalya’da düzenlendiğini ve konunun uzmanlarıyla yaptığımız röportajı sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), geçtiğimiz yılın e-ticaret verilerini açıklayarak sektörün ülkemizde ne denli büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Türkiye’de e-ticaret hacmi %69 büyüdü

ETBİS’in paylaştığı verilere göre 2021 yılında Türkiye’deki e-ticaret hacmi büyük bir yükselme yaşadı. Yapılan açıklamalarda 2021 yılındaki hacmin bir önceki yılın aynı dönemine göre %69’luk bir artış yaşayarak 381,5 milyar liraya ulaştığı ifade edildi. Bunun yanı sıra sipariş adetlerinin de %46’lık bir artış yaşayarak 3 milyar 347 milyon adete yükseldiği ifade edildi. Geçen yıl ise bu sayı 2 milyar 297 milyondu.

ETBİS bunlara ek olarak e-ticaretin genel ticarete oranını da paylaştı. Verilere göre bu oran %17’ye ulaştı. E-ticaretin genel ticarete oranının en yüksek olduğu ayın ise Kasım ayı olduğu, bu ayda oranın %20,4’ e kadar yükseldiği ifade edildi. Buna neden olarak da Kasım ayında artan kampanyalar gösterildi.

Kişi başı harcama 4 bin 749 TL

Kişi başına düşen e-ticaret harcamaları ile ilgili verileri de paylaşan ETBİS, harcamaların önceki yıla göre %69 artış göstererek 4 bin 749 TL’ye yükseldiğini aktardı. Buna ek olarak ödeme yöntemleri bazında toplam hacmin %37’sinin Havale/EFT, %3’ünün kapıda ödeme, %60’ının ise kartlı işlemler olduğu açıklamalara eklendi.

Gittikçe artan e-ticaret işletmelerine de 2021 yılı verilerinde dikkat çekildi. Açıklamalara göre e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin sayısı geçtiğimiz yıl 484 bini geçti ve 162 binin üzerinde işletme ilk kez e-ticaret faaliyetinde bulundu. Yurtiçi ve yurtdışı harcamaları da inceleyen ETBİS, yurt içi harcamaların %92 ile 349 milyar TL olduğunu, yurt dışının ise %4 ile 16,4 milyar TL olduğunu kaydetti.

Erkekler daha fazla e-ticaret yoluyla alışveriş yapıyor

Son olarak yayımlanan verilerde e-ticaretin cinsiyet dağılımı ve hangi sektörlerde artış gösterdiği de yer aldı. ETBİS’e göre geçtiğimiz yıl bu konuda en büyük artış %175 ile konaklama sektöründe yaşandı. Konaklamayı %162 ile gıda ve süpermarket, %113 ile seyahat, taşımacılık ve depolama, %98 ile de havayolları takip etti.

Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise e-ticaret yoluyla alışveriş yapanların %48’inin kadınlardan, %52’sinin ise erkeklerden oluştuğu ve bu alışverişlerin %70’inin mobil uygulamalar yoluyla gerçekleştiği gözlemlendi.