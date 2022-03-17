Türkiye’nin ilk ve tek e-ticaret fuarı olan WORLD ECOM EXPO, 29-30-31 Mart 2022’de Antalya’da düzenlenecek. Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük e-ticaret markaları, üst düzey yetkilileri ile birlikte bu fuarda yer alacak. Fuara isteyen herkes katılabilir, peki katılımcıları neler bekliyor?

Türkiye’de e-ticaret yapan, yapmayı düşünen tüm kişi, kurum, şirket ve firmalar; dünyanın en büyük e-ticaret şirketleriyle doğrudan iletişim kurma şansına sahip oluyor… Türkiye’nin ilk ve en büyük e-ticaret fuarı olma özelliği taşıyan WORLD ECOM EXPO’ya katılan herkes için yeni ortaklıkların kapısı her an açılabilir.

Küresel e-ticaret sektöründen 150 milyar dolar pay alan fuara; Amerikan Wayfair’den Çin’in e-ticareti yeniden şekillendiren markası AliExpress’e, dünyanın en büyük kargo şirketlerinden ödeme servisi sağlayıcılara kadar neredeyse tüm büyük markalar katılacak. Antalya’da düzenlenecek fuarın en temel amacı, tüm katılımcıları dev markalar ile bir araya getirip yeni ortaklıkların kapılarını aralamak.

35 ülkeden dev firmaların katıldığı, toplam 1,5 milyar dolarlık e-ticaret hacmine sahip bir ortam kurulacak:

Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan WORLDEF Kurucusu Ömer Nart “1.5 milyar dolarlık e-ihracat hacmi oluşacak.” dedi. Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen fuar, jeopolitik konum avantajıyla Türkiye’yi bir “e-ticaret merkezi” haline getirme vizyonunun izlerini de taşıyor.

İş Bankası’nın ana iş ortağı olarak yer alacağı fuarın sponsorları arasında Mirakl, Channel Advisor, Cdek, UPS, Aras Kargo, Prapazar ve Shopiverse Diamond gibi önemli markalar yer alıyor.

Küresel perakende markalarından 137, pazaryeri markalarından 43 üst düzey yönetici ve toplamda 1000’den fazla şirket yerini alacak:

Katılımcı sayısının 1200’e ulaştığı WORLD ECOM EXPO’ya ABD’den Wayfair, Payoneer, ve Channel Advisor; Çin’den AliExpress, Fransa’dan Mirakl, Almanya’da Zalando, Polonya’dan da Allegro gibi, ülkesinin en önde gelen markaları katılıyor. Bu sebeple yerli markalar ve firmalar için yurt dışına açılmalarını sağlayacak ortaklıklar fuar kapsamında sonuçlanacak.

Bugüne kadar global ölçekte 8 kez bu etkinliği düzenlediklerini belirten WORLDEF Kurucusu Ömer Nart şu açıklamalarda bulundu:

“Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Asya’ya yakın bir konumda bulunan Türkiye, e-ticaret için çok önemli avantajlara sahip. Bu sebeple dünyada e-ticaretin nabzının atacağı bir expo konsepti hazırladık. Türkiye’den Trendyol, N11, Getir, Hepsiburada gibi dünyada adından söz ettiren dev pazaryeri firmalarımızın yanı sıra, Avva, Damat Tween, Arzum gibi sektörün önde gelen perakende şirketleri de bu fuara katılacak. Bu firmalar bazılarının sahipleri bazılarının CEO’ları bazılarının da karar alma seviyesindeki direktörleri tarafından temsil edilecek”

“Sınır ötesi e-ticarette büyük bir pasta var. Bu pastadaki payımızı en kısa sürede artırmamız lazım. Bu etkinlik bunun için çok büyük fırsatlar içeriyor. World Ecom Expo, bu açıdan bakıldığında çok stratejik bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Uluslararası e-ticaret arenasının güçlü oyuncuları bu etkinlikte yer alacak. Bu sebeple hem sınır ötesi e-ticaret hem e-ihracat hem de mikro ihracat potansiyeline katkı sunacak bir etkinlik olarak konumlandırıyoruz.”

Etkinliğin katılımcılarını neler bekliyor?

Antalya Pine Beach Belek’te 2 gece 3 gün tatil konseptinde çalışma imkanı.

Fuar kapsamında katılımcı markalara ait 75 farklı stant açılacak.

3 farklı sahnede, bir kaç salonda 50’den fazla konuşmacı e-ticarete yönelik tecrübelerini paylaşacak.

Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için gerekli networking imkanı,

B2B eşleştirmelerle işleri global pazarlara taşıma fırsatı,

Workshop ve masterclass sınıflarında e-ticaret ile ilgili yurtdışına satış konusunda eğitimler düzenlenecek.

Ayrıca fuarın gala gecesinde Okan Bayülgen, metaverse konulu bir talkshow gerçekleştirecek.

WORLD ECOM EXPO’ya nasıl katılabilirsiniz?

Buradan fuarın resmi internet sitesine ulaşın,

Bilet Satın Al butonuna tıklayın, WORLDEF ekibinden aldığımız bilgiye göre şu an için sadece Basic bilet satın alabilirsiniz, diğer biletler yoğun ilgi sebebiyle tükenmiş durumda. Eğer Antalya ve çevresinde yaşıyorsanız, WORLDEF ekibinin sitedeki WhatsApp hattından ulaşıp bilgi alabilirsiniz.



Webtekno da WORLD ECOM EXPO’da yer alacak, fuarda görüşmek üzere!