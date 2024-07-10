Türkiye Elektrik İletim AŞ, 29 Haziran'a ait Türkiye'nin elektrik tüketim ve üretim verilerini paylaştı. Verilerde, elektrik tüketiminde günlük bazda tüm zamanların rekoru kırıldığı görüldü.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, düzenli olarak ülkemizdeki günlük elektrik üretimi ve tüketimine dair verileri bizlerle buluşturuyordu. Örneğin geçtiğimiz haftalarda 29 Haziran için yayımlanan verilerde, rüzgârdan elektrik üretiminde rekor kırıldığını görmüştük.

Şimdi ise 9 Temmuz Salı gününe dair veriler bizlerle buluştu. Anadolu Ajansı’nın Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin paylaştığı verilerden yaptığı derlemede, bir kez daha rekor kırıldığı görüldü. Ancak bu sefer pozitif bir kategoride değil.

Tüketimde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı

Türkiye’de dün 1 milyon 147 bin 848 megavatsaat (Mwh) elektrik tüketimi kaydedildi. Bu da günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik tüketim miktarı olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor, 1 milyon 132 bin 567 Mwh ile 17 Ağustos 2023’e aitti.

Saatlik bazda verilere bakıldığında ise en yüksek elektrik tüketiminin 55 bin 556 Mwh ile günün en yoğun ve en sıcak zamanlarından olan 15.00’te gerçekleştiği görüldü. Muhtemelen yaz ayları nedeniyle kullanılan klimalar bunda etkili oldu. En düşük tüketim ise her zamanki gibi büyük çoğunluğun uyuduğu 07.00 sularında kaydedildi. Bu saatte tüketim 36 bin 858 Mwh kadar düştü.

Üretim verilerine de göz atalım. 29 Haziran verileri, bir kez daha tüketimin üretimi geçtiğini gösteriyor. Öyle ki dün 1 milyon 144 bin 454 Mwh elektrik üretilmiş. Bunun %20,6’sı doğal gaz santrallerinden, %19,8’i ise ithal kömür santrallerinden gelmiş. Tüm bu veriler, elektrik tüketiminin azaltılması gerektiğinin bir göstergesi.

Son olarak ithalat ve ihracat verileri de paylaşıldı. Buna göre dün, 6 bin 779 Mwh elektrik ihracatı, 10 bin 162 Mwh elektrik ithalatı gerçekleştirildi.