Türkiye'deki Elektrikli Otomobil ve Şarj İstasyonu Sayısı Açıklandı

EPDK, Türkiye'deki elektrikli otomobil ve toplam şarj istasyonu sayısını paylaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan Eylül 2026 Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye’deki elektrikli araç parkının ve şarj altyapısının büyüme temposunu gözler önüne serdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan rapora göre Eylül 2025’te 321 bin 710 olan elektrikli araç sayısı bir yılda 169 bin 782 adetlik artış göstererek 491 bin 492 seviyesine ulaştı. Bu da yıllık bazda yüzde 52,8’lik bir büyümeye işaret ediyor.

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Şarj soketleri 49 bine yaklaştı, Trugo lider

Türkiye’deki elektrikli araç sayısının geçmiş yıllardaki seyrine bakıldığında; 2022 yılında 14 bin 896 olan sayının 2023’te 80 bin 826’ya, 2024’te 185 bin 513’e ve 2025 yılında 373 bin 733’e tırmandığı görülüyor Ağustos 2026’da 476 bin 934 olan araç sayısı, Eylül ayındaki yüzde 3,1’lik artışla bugünkü seviyesine gelmiş durumda .

Elektrikli araç parkındaki büyüme, şarj altyapısı sağlayıcılarının yatırımlarını hızlandırmasını zorunlu kılıyor. EPDK verilerine göre Eylül 2025’te 35 bin 2 olan ticari şarj soketi sayısı, Eylül 2026 itibarıyla 48 bin 971’e yükseldi. Son bir yılda 13 bin 969 yeni soketin devreye alınmasıyla toplam soket kapasitesinde yüzde 39,9’luk bir artış sağlandı. 2026 yılının aylık ivmesine bakıldığında; Ocak ayında 38 bin 808 olan soket sayısı sırasıyla Şubat’ta 39 bin 694, Mart’ta 40 bin 575, Nisan’da 41 bin 938, Mayıs’ta 43 bin 9, Haziran’da 44 bin 175, Temmuz’da 45 bin 97 ve Ağustos’ta 47 bin 908 seviyelerini geçti.

Şarj soketlerinin teknik detaylarına inildiğinde DC (hızlı şarj) altyapısının AC (yavaş şarj) noktalarına kıyasla daha hızlı genişlediği fark ediliyor. Eylül 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 27 bin 664 AC şarj soketi ve 21 bin 307 DC şarj soketi hizmet veriyor. Yıllık değişim kıyaslandığında; AC soket sayısı yüzde 38,4 artarken, DC soket sayısı yüzde 42’lik büyüme kaydetti.

Eylül 2026 süresince elektrikli araçlar şarj istasyonlarında toplam 83 bin 253 MWh elektrik tüketti. Bu dönemde gerçekleştirilen toplam şarj süresi 3 milyon 548 bin 897 saat olurken, işlem sayısı 3 milyon 152 bin 733 olarak kaydedildi. İşlem başına ortalama elektrik tüketimi 26,41 kWh, ortalama şarj süresi ise 1,13 saat olarak gerçekleşti. Sürücülerin hızlı şarj tercihi elektrik tüketim oranlarına da doğrudan yansıdı; toplam elektrik tüketiminin yüzde 82,44’ü DC noktalarından karşılanırken, AC noktalarının payı yüzde 17,56’da kaldı. Tüketim miktarı bakımından markalar arasında ilk sırayı 18 bin 543 MWh tüketim ve yüzde 22,27 pay ile Trugo aldı. Zes 13 bin 885 MWh (%16,68) ile ikinci, Eşarj 5 bin 107 MWh (%6,13) ile üçüncü olurken, bu isimleri Wat Mobilite (3.966 MWh), Astor (3.664 MWh) ve Tesla (3.510 MWh) takip etti.