Nisan ayının Türkiye ve EFTA ülkeleri dahil Avrupa'daki elektrikli otomobil satış rakamları belli oldu. Türkiye, büyüme oranında zirvede yer aldı.

Elektrikli otomobil piyasası büyümeye devam ediyor. Bu durum nisan ayındaki satış rakamlarına da yansıdı. Türkiye ve EFTA ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ciddi oranda artış gösterdi. Bu artışın oranı ise %18 olarak karşımıza çıktı. EBS Danışmanlık tarafından yapılan araştırma bu durumu ortaya çıkardı.

Açıklanan rakamlara göre Türkiye, 6 bin 97 adetle 32 ülke arasında, satış rakamları açısından dokuzuncu sırada yer aldı. Bu dönemde Avrupa'da satışlarda en büyük payı alan ülkeler ise Fransa, İngiltere ve Norveç oldu. Listede ilk on sırayı ise sırasıyla Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Norveç, Belçika, Hollanda, İsveç, Danimarka, Türkiye ve İspanya oluşturdu.

Büyümede Türkiye ikinci sırada yer aldı

Elektrikli otomobil satışlarında zirvenin ortağı ise Türkiye oldu. Ülkemizdeki elektrikli otomobil satışları %266,19 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ülkemizde satılan elektrikli otomobil sayısı 1.665 olarak gerçekleşmişti. Öte yandan elektrikli otomobillerin otomobil pazarı içinde aldığı pay ise %9,92 oldu.

Öte yandan Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere de engeller getirilmişti. Bu türden yasaklamalar olmasaydı, elektrikli otomobil piyasası muhtemelen daha da büyüyecekti.

Oransal olarak bakıldığında en çok elektrikli araç satışlarında Güney Kıbrıs zirvede yer aldı. Öte yandan ada ülkesinin satış sayılarının çok düşük olduğunu belirtmek gerekiyor.