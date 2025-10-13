Tümü Webekno
Sektörün Bir Numarası Açıkladı: Türkiye'de Elektrikli Otomobil Üretimi Neden Düşük?

Türkiye, otomobil üretimi konusunda oldukça iyi bir noktada. Ancak iş elektrikli otomobil üretimine geldiğinde durum farklılaşıyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye'de elektrikli otomobil üretiminin neden yaygınlaşmadığını açıkladı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Hürriyet'e çok önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'deki otomotiv sektörünü değerlendiren Eroldu, elektrikli otomobil üretiminin Türkiye'deki firmalar için geri planda olduğunu söyledi. Peki otomotiv sektörünün önemli ismi, neden böyle düşünüyor?

Türkiye'de elektrikli otomobil üretimi oldukça düşük. Bu bağlamda; Togg, zaten doğuştan elektrikli olduğu için üretim yapıyor. Ancak Fiat, Hyundai, Renault ve Toyota gibi hâlihazırda Türkiye'de üretim yapan firmalar, elektrikli modellere çok da yanaşmıyorlar. İşte OSD Başkanı Cengiz Eroldu'nun yaptığı açıklamalar, durumun neden böyle olduğunu anlamamızı sağlıyor.

"Talep yok"

Cengiz Eroldu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de elektrikli otomobil üretiminin düşük olmasının başlıca nedeni, tüketici talebinin düşük olması. "Bugün aynı platformda hibrit, elektrikli ve içten yanmalı modellere üretilebiliyor. Platformlar hazır ama önemli olan müşteri talebi. Teşviklere rağmen elektrikli otomobillerin pazar payları yüzde 18-20. Müşterinin elektrikli araçlar konusunda tereddütleri var. Türkiye’deki müşteri profili hâlâ büyük oranda içten yanmalı. Hibrit de tercih etmiyor. Çünkü müşteri gözünde hiçbir şekilde artı fayda görmüyor. Hafif ticari araçlarda yüzde 0.5 olan elektrikli payı aslında teşvik olmadığında pazarın ne olacağıyla ilgili durumu gösteriyor. Dolayısıyla elektrikli yatırımına girecek bir ortam yok. Yakıt avantajı maliyet avantajını kapatmıyor." diyen Başkan Eroldu, Türkiye'deki bir diğer önemli sorunun da batarya üretimi olduğunu söyledi. Eroldu’ya göre batarya ithal ederek elektrikli otomobil üretmenin çok ciddi maliyeti var.

Peki Türkiye'de elektrikli otomobil üretimi ne zaman yaygınlaşacak?

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, mevcut durumun Türkiye'de hiçbir zaman elektrikli otomobil üretiminin yaygınlaşmayacağı anlamına gelmediğini söyledi. Eroldu'nun açıklamasına göre Türkiye'deki firmalar, 2028 yılı itibarıyla yerli elektrikli otomobil üretimini yaygınlaştırabilirler. Tabii talep ve altyapı durumu, üretim için yine belirleyici etken olacak...

