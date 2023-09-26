İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı. Zirvede yine TÜPRAŞ vardı. Bir önceki yılla kıyaslandığında, Türk sanayisinde ciddi bir iyileşme olduğunu görüyoruz.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), bu sabah bir toplantı gerçekleştirdi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi açıklandı. Ayrıca Türkiye'de sanayi sektörüne ilişkin veriler de bugünkü toplantıda paylaşıldı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'deki sanayi kuruluşları, geçtiğimiz yıl boyunca 4,485 trilyon liralık hacme ulaştılar. Bu tutar, bir önceki yıldan yüzde 119 fazlaydı. Ayrıca istihdam edilen kişi sayısı da yüzde 4,1 artışla 788 bin olarak kayıtlara geçti. Sanayi şirketleri tarafından yapılan ihracatların toplamı ise yüzde 14,1'lik artışla 97.9 milyar dolar oldu.

TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), geçmişte olduğu gibi 2022 yılında da Türkiye'nin bir numarası olarak kayıtlara geçti. 5.217 kişiye istihdam sağlayan şirket, 2022 yılı boyunca 418 milyar 386 milyon 097 bin 302 TL'lik üretimden satış gerçekleştirdi. Bu rakam, İSO 500 listesindeki tüm şirketlerin elde ettiği kazancın neredeyse onda biri. TÜPRAŞ'ın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları (2022)

Şirket Üretimden Satış (net) Değişim TÜPRAŞ 418.386.097.302 TL - Star Rafineri A.Ş. 189.155.079.778 TL +1 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 140.075.328.659 TL -1 İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. 87.779.289.190 TL - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 69.492.409.075 TL +2 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 66.937.198.161 TL -1 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 65.894.452.143 TL -3 Arçelik A.Ş. 64.089.464.219 TL - Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 62.664.328.181 TL - TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 59.818.225.984 TL -

İSO tarafından paylaşılan verilere baktığımızda listenin ilk 10 sırasında çok büyük bir değişim yaşanmadığını görüyoruz. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin iki sıra yükseldiği sıralamada, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 3 sıra gerilemiş durumda.

İSO'nun "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesine buradan ulaşabilirsiniz.