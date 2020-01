Dünyanın en büyük çevrimiçi film de dizi yayın platformu olan Netflix, Şubat 2020 itibarıyla kütüphanesine ekleyeceği dizi ve filmlerin listesini paylaştı. İşte gelecek ay Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak yapımlar.

Netflix, içeriklerini sürekli güncelleyerek abonelerine sayısız dizi, film ve belgesel sunuyor. Platform, sunduğu hemen her içerikle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Ancak Netflix'te bulunan içerik yoğunluğu, zaman zaman kullanıcıların kararsız kalmasına da neden olabiliyor.

Şimdi sizlere, Netflix'in Şubat 2020'de hangi içerikleri kullanıcılarına sunacağından bahsedeceğiz. Eğer sizler de Netflix abonesiyseniz veya Netflix abonesi olmayı düşünüyorsanız, az sonra paylaşacağımız içeriklerle birlikte şubat ayında neler izleyeceğinizi ya da Netflix abonesi olmak için şubat ayının doğru olup olmadığını düşünebilirsiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Netflix'in şubat ayında yayınlayacağı dizi ve filmlere yakından bakalım.

Netflix'in Şubat ayında yayınlayacağı tüm içerikler

Şubat ayında yayınlanacak Netflix orijinal dizileri

Locke & Key (7 Şubat)

Van Helsing: 4. Sezon (8 Şubat)

Narcos: Mexico: 2. Sezon (13 Şubat)

Love is Blind (13 Şubat)

Las Chicas Del Cable: Final Sezonu: 1. Kısım (14 Şubat)

Altered Carbon: 2. Sezon (17 Şubat)

Better Call Saul: 5. Sezon (24 Şubat)

Formula 1: Drive to Survive: 2. Sezon (28 Şubat)

Şubat ayında yayınlanacak Netflix orijinal filmleri

Horse Girl (7 Şubat)

Sevdiğim Tüm Erkeklere: Not: Seni Hala Seviyorum (12 Şubat)

Hayatın Kıyısında (28 Şubat)

Şubat ayında yayınlanacak Netflix orijinal belgeselleri

Who Killed Malcolm X?: 1. Sezon (7 Şubat)

Road to Roma (11 Şubat)

The Chef Show: 3. Sezon (19 Şubat)

Şubat ayında yayınlanacak Netflix aile ve çocuk içerikleri

Shaun the Sheep: Farmageddon (14 Şubat)

Göl Kıyısından Masallar: Willy ve Gölün Koruyucuları (15 Şubat)

The Expanding Universe of Ashley Garcia: 1. Kısım (24 Şubat)

Şubat ayında yayınlanacak Netflix animeleri

Cagaster of an Insect Cage: 1. Sezon (6 Şubat)

Dragon Quest Your Story (13 Şubat)

Şubat ayında yayınlanması planlanan lisanslı içerikler

Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi (1 Şubat)

Hayalet Sürücü (1 Şubat)

The Blacklist (1 Şubat)

Felekten Bir Gece 3 (1 Şubat)

Yalanlar Üstüne (1 Şubat)

İhtiyarlara Yer Yok (1 Şubat)

Çılgınlar Gibi (1 Şubat)

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1 ve 2 (1 Şubat)

Family Guy (12 Şubat)

Van Helsing (14 Şubat)

Benden Bu Kadar (15 Şubat)

Celal ile Ceren (28 Şubat)

Mission: Impossible (29 Şubat)

Netflix'in yine dolu dolu bir ay geçireceğini, yukarıdaki listelerden açıkça görebiliyoruz. Çünkü Netflix; şubat ayı içerisinde 8 orijinal dizi, 3 orijinal film, 3 orijinal belgesel, 3 aile ve çocuk içeriği, 2 anime ve 13 tane de lisanslı içerik yayınlayacak. Yalnız bu noktada, lisanslı içeriklere ufaktan değinmek gerekiyor. Öyle ki Netflix, lisanslı içeriklerin hem kendilerinde hem de çıkış tarihlerinde değişikliklerin olabileceğini ifade ediyor.

Bu ay Netflix Türkiye'de neler var?

Peki Netflix'in şubat ayında yayınlayacağı içeriklerin konusu neler? Dilerseniz şimdi de Netflix'in şubat ayındaki içeriklerinde neler olduğuna, dizi ve filmlerde hangi konulara değinileceğine yakından bakalım.

Locke & Key (7 Şubat)

Locke & Key, aslında çok uzun zamandır hayatımızda olan bir çizgi roman. Netflix ekibi, 2008 yılında yayınlanan bu popüler çizgi romanın dizi versiyonunu hazırladı ve bu dizi, önümüzdeki günlerde Netflix kullanıcıları ile buluşacak. Dizide, babaları öldürülen üç kardeşin hikayesine konuk olacağız. Kardeşler, taşındıkları evde pek çok anahtarla karşılaşacaklar ve bu anahtarların her biri, bir gerçekliği değiştirme yeteneğine sahip olacak.

Van Helsing: 4. Sezon (8 Şubat)

2016 yılında Netflix kullanıcılarıyla buluşan Van Helsing, pek çok kullanıcıdan tam not almayı başardı. Korku, gerilim türünde bir dizi olarak karşımıza çıkan Van Helsing dizisinde Vanessa Helsing isimli bir kadının hikayesine eşlik ediyoruz. Her şeyin bir rüya olarak başladığı ve sonrasında bu rüyadaki her şeyin gerçekleşmeye başladığını gören Helsing, dünyanın kurtarılması için elinden geleni yapmaya dördüncü sezonda da devam edecek.

Narcos: Mexico: 2. Sezon (13 Şubat)

Narcos dizisi, yayınlandığı ilk günden beri Netflix platformunun en popüler dizileri arasında yer almayı başardı. Aksiyon, uyuşturucu ve mücadelenin kol gezdiği dizi, hala fazlasıyla popüler ve Netflix kullanıcıları bir solukta bitirdikleri Narcos: Mexico'nun ilk sezonunun ardındaki bekleyiş nihayet sona erdi. Dizinin ikinci sezonunda Felix, örgüt içerisindeki sorunlarla başa çıkmaya çalışırken, ABD'ye karşı göğüs germeye de devam edecek.

Love is Blind (13 Şubat)

Bu romantik dizi, aşka olan bakışınızı biraz değiştirebilir. Çünkü bu dizide bir grup bekar insan, birbirinin yüzünü hiç görmeden birbirlerine aşık olmaya çalışıyor. Dış görünüşle duyguların kıyasıya kapışacağı dizide, hangisinin kazanacağını ise ancak izledikten sonra öğrenebileceğiz.

Las Chicas Del Cable: Final Sezonu: 1. Kısım (14 Şubat)

İlk bölümü 2017 yılında yayınlanan bu İspanyol dizide, 1920'li yıllara gidiyoruz. Bir grup kadının hikayesinin anlatıldığı bu dizide bir yandan aşk, modern ofis yaşamı ve arkadaşlık varken diğer yandan da büyük bir iletişim devrimi yaşanacaktır. İşte bu zorlu süreç, Las Chicas Del Cable dizisinde büyük bir sürükleyicikle anlatılıyor. 2017'nin en iyi internet dizisi olmayı da başaran Las Chicas Del Cable, 14 Şubat'ta Netflix kullanıcılarıyla buluşacak.

Altered Carbon: 2. Sezon (17 Şubat)

Netflix'in dikkat çeken bir konuya sahip olan Altered Carbon dizisi, ilk sezonuyla büyük ses getirmişti. Şubat ayında kullanıcılar, büyük bir heyecanla bekledikleri bu dizinin ikinci sezonuyla tanışma imkanı bulmuş olacaklar. 250 yıl boyunca buzun içerisinde kalan, ardından da yeni bir vücutla uyanan bir mahkumun hikayesine konu olacağımız bu dizi, pek çok Netflix kullanıcısını şimdiden heyecanlandırıyor.

Better Call Saul: 5. Sezon (24 Şubat)

Bu dizi, Breaking Bed'in öncesini anlatıyor. Dizide, Avukat Jimmy McGill'in nasıl Saul Goodman'a dönüştüğü hikayesine dahil olacağız.

Formula 1: Drive to Survive: 2. Sezon (28 Şubat)

Dünyanın en çok takip edilen spor dallarından bir tanesi Formula 1. Çoğu zaman sadece yarışlarını izlediğimiz ya da oyununu oynadığımız Formula 1'in iç yüzünde olayların nasıl gerçekleştiğini hiç merak ettiniz mi? İşte bu dizi, Formula 1 ekiplerinin neler yaşadığını gözler önüne seriyor. Birinci sezonuyla büyük ses getiren dizinin ikinci sezonu, şubat ayı sonunda Netflix kullanıcıları ile buluşacak.

Horse Girl (7 Şubat)

Rüyalar, pek çoğumuz için önemli olabilir ancak gördüğümüz rüyaların gerçek yaşantımızda karşımıza çıkması, hayli ürkütücü bir durum. Horse Girl, gördüğü rüyalar her geçen gün biraz daha bilinçli bir hale gelen bir kızın hikayesini anlatıyor. Atlara ve doğaüstü güçlere meraklı olan bu sıra dışı kızın başına gelenleri, 7 Şubat itibarıyla izleyebileceğiz.

Sevdiğim Tüm Erkeklere: Not: Seni Hala Seviyorum (12 Şubat)

Sevdiğim Tüm Erkeklere filminin devamı niteliğinde olan Sevdiğim Tüm Erkeklere: Not: Seni Hala Seviyorum, güzel gitmeye başlayan bir ilişkinin bir anda nasıl alt üst olacağını gözler önüne serecek. Lara Jean'in yazdığı aşk mektuplarından bir tanesinin sahibinin ortaya çıkması, Lara Jean ve Peter aşkını nasıl etkileyecek dersiniz?

Hayatın Kıyısında (28 Şubat)

Duygusal yaralar, pek çoğumuz için üstesinden gelmesi zor olan bir durum olabilir. Ancak özellikle de kanayan bir yaranız varsa, belki de en iyi çözüm sizin gibi yaralara sahip olan bir insana sığınmaktır. İşte bu durum, Hayatın Kıyısında isimli bir romanda yıllar önce anlatılmıştı. Şimdiyse bu roman, Netflix abonelerinin karşısına yaklaşık 2 saatlik bir film olarak çıkıyor.

Who Killed Malcolm X?: 1. Sezon (7 Şubat)

Netflix, orijinal dizi ve filmleriyle olduğu kadar belgeselleriyle de ön plana çıkmayı başarıyor. "Who Killed Malcolm X?"te ise tarihin en güçlü siyahi isimlerinden bir tanesi olan Malcolm X suikastının nasıl gerçekleştiğini keşfetmeye çalışacağız. Onlarca yıllık çabalar ve adalet arayışı, gerçekten de işe yarar mı dersiniz?

Road to Roma (11 Şubat)

Road to Roma, 2018 yılında yayınlanan ve Oscar ödülü alan Roma isimli filmin nasıl çekildiğini anlatıyor. Eğer sizler de herhangi bir proje için kendinizde ilham arıyorsanız, Road to Roma'yı izleyerek Oscar ödülü alan bir filmin arka planında neler olduğunu görebilirsiniz.

The Chef Show: 3. Sezon (19 Şubat)

The Chef Show'un hem ilk hem de ikinci sezonu Netflix abonelerinden tam not almayı başardı. Projenin beğenildiğini göz ardı etmeyen platform, şimdi de ödüllü şef Roy Choi ve Jon Favreau'yu bir araya getiriyor.