Son 1 Yıl Boyunca Türkiye'de En Çok Oynanan 10 Mobil Oyun

Her geçen yıl büyüyen mobil oyun sektörü, salgın yılı 2020'ye rağmen çok hareketliydi. Herkesin evlerine kapandığı koca bir yılın boyunca en çok oynadığımız oyunlar, We Are Social tarafından açıklandı.

Mobil oyun endüstrisi, keskin yükselişine emin adımlarla devam ediyor. Günümüzde hiç olmadığı kadar fazla insan mobil oyunlarla vakit geçiriyor. Oyun sektörünün dünya çapındaki hasılatına baktığımızda; bilgisayar oyunlarının payı yüzde 24, konsol oyunlarının payı yüzde 23, mobil oyunların payı ise tam yüzde 51.

İstenen yerde istendiği zaman oynanabilmesinin de verdiği avantajla mobil oyunlar pastadan daha büyük bir pay alıyor. Mobil oyun sektörü her geçen yıl büyüyor evet ancak geçen yıl salgının da etkisiyle 2020’nin birinci çeyreğinde mobil oyunlara duyulan ilgide inanılmaz bir artış oldu. Ocak-Mart arası mobil oyun indirme oranı dünya genelinde yüzde 30 arttı. Gelin, geçtiğimiz yıl Türkiye’de en çok oynanan mobil oyunlara göz atalım (Kaynak: We Are Social 2021 Turkey).

Aylık aktif kullanıcı sayılarına göre Türkiye’de en çok oynanan mobil oyunlar:

PUBG Mobile Brawl Stars Candy Crush Saga Roblox Among Us! 101 Okey Plus Subway Surfers Minecraft Pocket Edition Headball 2 Words of Wonders

10. Words of Wonders

Words of Wonders bir kelime bulma oyunu. Ekranda çıkan karışık harfler arasındaki bağlantıyı çözerek gizlenmiş kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Kelimeleri buldukça bölüm atlayıp farklı şehirlere yolculuk ediyorsunuz.

9. Kafa Topu 2

Bayrakları asma zamanı. Kafa Topu 2, Webtekno'nun kardeş şirketi Masomo tarafından geliştirildi ve Masomo, 2019'da Miniclip bünyesine dahil oldu. Çok oyunculu ve hızlı bir futbol oyunu olan Kafa Topu 2, dünyanın dört bir yanından gerçek rakiplerle futbol oynamanıza imkan sağlıyor.

8. Minecraft Pocket Edition

Milyonların sevgilisi Minecraft’ın mobil platformlar için hazırlanan sürümü Minecraft Pocket Edition, 2011’de çıktı. Telefon, tablet gibi mobil cihazlarda çalışan uygulama bilgisayarda kullanılamıyor.

7. Subway Surfers

Kiloo ve SYBO Games ortaklığıyla geliştirilen Subway Surfers, sonsuz bir koşu oyunu. Oyunda bekçi ve köpeğinden kaçan bir grafiti sanatçısı çocuğu oynuyorsunuz ve o esnada altın toplamaya çalışıyorsunuz.

6. 101 Okey Plus

Bir milyondan fazla kullanıcıya sahip 101 Okey Plus'ta ister arkadaşlarınızla ister tanımadığınız kişilerle okey oynuyorsunuz. Oyun oynarken sohbet etme imkanı da sunan oyunda Facebook hesabınızla bağlanmazsanız ziyaretçi olarak oynayabiliyorsunuz.

5. Among Us!

Among Us, online oynanan çok oyunculu bir sosyal çıkarım yapma oyunu. 4-10 kişiyle oynanabilen oyunda bir uzay gemisinin içinde başlangıçta belirlenen görevleri yapıp tamamlamaya çalışırken bir yandan da oyunda otomatik atanan katili tespit etmeye çalışıyorsunuz.

4. Roblox

Roblox Corporation tarafından geliştirilen Roblox, tek başına bir oyun değil de içinde birçok oyun barındıran bir oyun platformu. Platformdaki oyunlar oynanabildiği gibi kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturması da mümkün.

3. Candy Crush Saga

2012’de çıkan ve yıllar içinde popülaritesinden asla ödün vermeyen Candy Crush Saga, ücretsiz bir üçlü eşleştirme oyunu. 2 bin 800 küsur seviyeye sahip olan Candy Crush Saga’da temel amaç, aynı renk şekerleri birleştirip kırarak bölümleri geçmek.

2. Brawl Stars

Finlandiyalı video oyun şirketi Supercell tarafından geliştirilen Brawl Stars, PUBG Mobile gibi battle royale oyunu. Tek oyunculu modu olduğu gibi çok oyunculu modu da olan Brawl Stars, geçtiğimiz yıl Türkiye’de uğrunda en fazla para harcanan üçüncü mobil oyun oldu.

1. PUBG Mobile

2020’de dünyada en çok indirilen oyunlar listesinde de gördüğümüz PUBG Mobile, çok sevilen bir mobil battle royale oyunu. Oyuna bir uçağın içinde başlıyorsunuz ve istediğiniz zaman paraşütle uçaktan atlayıp 100 oyuncuya kadar kişinin girebildiği adaya düşüyorsunuz. Oyunun amacı diğer oyuncuları öldürerek adada kalan son kişi olmak. 2020’de Türkiye’de en çok oynanan oyun olan PUBG Mobile, 2020’de Türkiye’de en fazla para harcanan oyun listesinde de birinci sırada.