Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli ve Hibrit Otomobiller

Son yıllarda patlak veren emisyon skandalları, artan benzin fiyatları ve küresel iklim değişikliği, otomotiv sektörünün elektrifikasyon sürecine müthiş bir hız kattı. Peki, Türkiye’nin hibrit ve elektrikli otomobil satışındaki karnesi nasıl?

Her ne kadar elektrikli otomobil denilince akla ilk olarak Elon Musk’ın Tesla’sı gelse de, günümüzde BMW’den Volkswagen’e, Audi'den Toyota’ya kadar pek çok küresel üretici kendi elektrikli otomobillerini üretiyor.

Büyük elektrikli otomobil üreticileri tarafından piyasaya sürülen modeller kimi zaman yüzde 100 elektrikli olurken, kimi zaman da yarı elektrikli oluyor. Bu noktada araçların nitelikleri ve fiyatı, popülerliklerinde büyük etken oluyor.

Volkswagen, 2023'e kadar 1 milyon adet elektrikli otomobil üretmeyi hedefliyor:

Örneğin; 2015 yılında yaşadığı emisyon skandalının ardından yeniden markalaşma sürecine giren Volkswagen, 2023’e kadar 1 milyon elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı. Hatta firma, bünyesinde bulunan diğer markalar da dahil olmak üzere tüm modellerin 10 yıl içerisinde elektrikli versiyonunu sunmayı planlıyor.

Artık pek çok Avrupa ülkesi, iklim değişikliğinin etkilerini uzun vadede azaltmak için katı emisyon kuralları uygulamaya başladı. Bu konuda atılan cesur adımlar, dünyanın dev markalarının elektrifikasyon sürecini ister istemez hızlandırmış oluyor. Mesela İrlanda, karbondioksit emisyonunu düşürmek amacıyla 2030'dan itibaren benzinli ve dizel araç satışını yasaklayacağını açıkladı.

Toyota, liderliği bırakmıyor:

Daha önce yaptığımız haberde, 2019’da Türkiye’de en çok hangi otomobillerin satıldığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi sıra geldi, ne kadar elektrikli otomobil satıldığına. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 25 farklı modelde hibrit ve elektrikli araç satıldı. Listenin ilk iki sırasında, Türkiye’de üretilen ve devlet teşviki ile satılan Toyota C-HR ve Toyota Corolla Hybrid modellerini görüyoruz. Bu iki otomobilin hemen arkasından ise bir başka Toyota modeli RAV4 Hybrid geliyor.

Anlayacağınız üzere Toyota’nın, ülkemizdeki elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında önemli bir ağırlığı var. 2017 yılında 4528 olan satış sayısı, bugün 11 bin 237’e kadar çıkmış durumda. Bunun altında yatan başlıca neden ise pazardaki araç ve marka repertuarının genişlemesi. Hemen aşağıdaki listeden, Türkiye’de 2019 yılında en çok satılan elektrikli ve hibrit otomobillere göz atabilirsiniz.

Türkiye’de en çok satan elektrikli ve hibrit otomobiller:

Toyota C-HR Hybrid, 2.588 adet (192.950 TL)

Toyota Corolla Hybrid, 7.605 adet (186.850 TL)

Toyota RAV4 Hybrid, 391 adet (336.500 TL)

Land Rover RR Plug-in Hybrid, 180 adet (1.870.402 TL)

Jaguar I-Pace, 119 adet (695.340 TL)

Toyota Yaris Hybrid, 77 adet (162.050 TL)

BMW i3, 50 adet (Fiyat bilgisi yok)

Renault Zoe, 31 adet (234.500 TL)

Lexus ES Hybrid, 28 adet (734.669 TL)

Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid, 22 adet (Fiyat bilgisi yok)

Mercedes-Benz GLC350e Plug-in Hybrid, 7 adet (Fiyat bilgisi yok)

Lexus RX Hybrid, 5 adet (702.877 TL)

BMW i8 plug-in Hybrid, 2 adet (1.525.300 TL)

Lexus LC Hybrid, 1 adet (1.763.932 TL)