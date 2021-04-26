Formula 1 Komisyonu'nun Türkiye'yi takvime ekleyip eklemeyeceği bugün belli olacak. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre 2 ana neden, Türkiye'nin Formula 1 takvimine bu yıl da ekleneceğini düşündürüyor. Ancak sevinmek için resmi açıklamanın beklenmesi gerekiyor.

Dünyanın en çok takip edilen motor spor organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1 cephesinde kısa süre önce çok önemli bir gelişme yaşandı. Mevcut takvime göre haziran ayında Kanada'da gerçekleştirilmesi planlanan yarışın gerçekleştirilemeyeceği açıklandı ve hal böyle olunca da F1 Komisyonu, bu açığı kapatmak için yeni bir ülke arayışına girdi. Tahmin edebileceğiniz üzere görüşmelerin devam ettiği ülkelerin biri de Türkiye.

Motorsport'un haberine göre Türkiye ile FIA arasındaki görüşmeler, kısa bir süre önce başladı ve belirli bir noktaya geldi. Motor sporlarıyla ilgili popüler haber kaynaklarından bir tanesi olan RaceFans'da yer alan bilgilere göre ise F1 Komisyonu bugün, Türkiye'nin takvime dahil edilip edilmeyeceğini görüşecek ve kararını açıklayacak.

Türkiye'nin karşısında Nürburgring var

Edinilen bilgilere göre Formula 1, açılan boşluk için yalnızca Türkiye ile görüşmüyor. Bu bağlamda Nurburgring (Almanya) ile de görüşmelerin devam ettiğini söyleyen kaynaklar, Intercity İstanbul Park tarafından yapılan finansal teklifin Almanya'ya kıyasla çok daha iyi olduğunu, bu yüzden Türkiye'nin şansının daha yüksek olduğunu ifade ediyorlar.

Türkiye'nin Formula 1 takvimine eklenmesinin başka bir avantajı daha var. Öyle ki Formula 1 takımları, 6 Haziran'da Azerbaycan Bakü'de yarışacaklar. Buradan Türkiye'ye gelmek, sezona dahil olan tüm takımların işine gelecek. Zira Bakü ile Türkiye'nin arasındaki mesafe ile Bakü ile Almanya arasındaki mesafe farkı tartışmaya bile açık değil. Bu yüzden takımların da Türkiye'ye sıcak bakacağı, Türkiye'nin bu yıl da Formula 1 takviminde olacağı düşünülüyor.