Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Emiliano Romagna GP, İtalya'da Imola adıyla bilinen Autodromo İnternazionale Enzo e Dino Ferrari imola pistinde gerçekleştirildi. Bir defa duran ve her anı heyecan fırtınası şeklinde geçen yarış sosyal medyanın da dilindeydi.

Uzun zamandır beklediğimiz Formula 1'de sezon Bahreyn GP ile başlamıştı. Yarışta Hamilton ciddi bir kaza geçirmesine rağmen 2. sırayı alsa da zaferi Red Bull'dan Max Verstappen'e kaptırdı. Bir defa duran yarış, sosyal medyanın da gündemindeydi.

Imola'da zafere ulaşan isim ise Red Bull'un genç pilotu Max Verstappen oldu. Olaylı yarışı kazanan Hollandalı pilot böylece kariyerindeki 11. galibiyetini de elde etmiş oldu. En hızlı tur zamanını alan Hamilton ise oradan gelen 1 puanla şampiyonadaki liderliğini devam ettirdi.

Yarışın durmasına neden olan Bottas Russell kazası şu şekilde oldu:

Suçlu Bottas gibi gördüm ben

"Garajda karşılaştıklarında George Russell ve Valtteri Bottas #Formula1 #ImolaGP"

Ferrari podyumda (bir şekilde)

Hamilton yine gündem

Gelenekler

Formula 1 en iyisi mi?

Ma-Ma-Mazespin F1's Russian Laugh Machine

Netflix'e malzeme çıktı

"Bugün Bottas ile Russell arasındaki etkileşimi gören Netflix"

Kafa karıştırdı

"Yarışta ne olduğunu anlamaya çalışırken ben #ImolaGP"