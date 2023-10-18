Dün akşam Gazze'de gerçekleşen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı nedeniyle millî yas ilan edileceği açıklandı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bekleniyor.

Tüm dünyanın gözü kulağı bir süredir Orta Doğu'da. Bunun nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar. Hatta dün akşam, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne bir saldırı düzenlendi. Filistin kaynakları, sivillerin hedef alındığı olayda çoğu kadın ve çocuk olan en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşananlar, uluslararası kamuoyunun tepkisiyle karşılaştı. Dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek mesajları yağdı. Ayrıca Filistin, Mısır ve Lübnan'da 3 günlük millî yas ilan edildi. Şimdi bununla ilgili bir hamle de Türkiye'den geldi. Yapılan açıklamalara göre Türkiye, bugün 3 gün sürecek millî yas ilan edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye, bugün yayımlanacak bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millî yas ilan edecek. Resmî Gazete'de şu an için bununla ilgili bir karar yok ancak günün ilerleyen saatlerinde bunun değişmesi bekleniyor.

"Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Türkiye’nin bir örneklik teşkil edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullanan Özlem Zengin, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı. Her millî yas ilanında olduğu gibi bu kez de bayrakların yarıya indirilmesi ve Gazze'de hayatını kaybeden siviller için anma programları düzenlenmesi bekleniyor.