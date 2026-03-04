Tümü Webekno
Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu

Her ay olduğu gibi şubatta da dijital platformlardaki diziler büyük ilgi gördü. Geçen ay en çok izlenen dizileri sizler için derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Yılın ikinci ayı olan şubat da bu konuda dolu dolu geçti. Öyle ki geçen ay boyunca platformlardan birçok farklı dizi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki şubat ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen film ve diziler hangileriydi?

Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Şubat 2026'da Türkiye’de en çok izlenen dizilere bakıyoruz. Listenin zirvesinde Netflix'in yeni dizisi Masumiyet Müzesi yer alıyor. Onu Prime Video'nun Spartacus: House of Ashur yapımı takip ederken üçüncü sırayı HBO Max'ten İlk ve Son alıyor.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen diziler

  1. Masumiyet Müzesi - Netflix
  2. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  3. İlk ve Son - HBO Max & TV+
  4. Prens - HBO Max & TV+
  5. From - TV+ & TOD
  6. A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max & TV+
  7. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  8. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  9. The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
  10. Jujutsu Kaisen - TOD
