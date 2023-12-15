Türkiye genelinde EFT işlemleriyle ilgili sorun yaşandığı bildiriliyor. Konuyla ilgili herhangi bir resmî açıklama bulunmazken, sorunun neden kaynaklandığı da bilinmiyor.

Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Gelen bilgilere göre Türkiye genelinde EFT işlemlerinde sorun yaşanıyor. Aslında, sabah saatlerinden beri Yapı Kredi bankasında sorun olduğu biliyordu ancak sosyal medyadaki paylaşımlara göre aksaklık, tek bir bankadan ibaret değil.

EFT sorununun kaynağı bilinmezken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şimdilik sessizliğini koruyor. Yine sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar, bankacılığa dair hiçbir işlem yapamadıklarını, mobil uygulamaların kullanılamaz hâle geldiğini söylüyorlar.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar şöyle:

Yaşanan sorunla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Merkez Bankası veya başka bir yetkili kurumdan konuyla ilgili açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.