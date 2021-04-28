Türkiye'nin haziran ayındaki Kanada GP'sinin yerine Formula 1 2021 sezonunun takvimine eklenmesi sosyal medyada coşkuyla karşılandı. Bu içeriğimizdeyse Türkiye'nin Formula 1 takvimine eklenmesi haberine sosyal medyadan gelen tepkileri derledik.

Türkiye, tam 9 yıllık aranın ardından geçtiğimiz yılın kasım ayında bir Formula 1 organizasyonuna ev sahipliği yapmıştı. Hamilton'ın şampiyonluğa ulaştığı yarış, birçok tarihi ana sahne olurken Formula 1 heyecanına doyamayan Türk yarış severler ise gözünü 2021 takvimine çevirmişti ancak açıklanan takvimde ülkemizin yer almaması hayal kırıklığı yaratmıştı.

Türkiye, ilk etapta takvime dahil edilmemiş olsa da iptal edilen yarışlardan birinin yerini alabileceği bir süredir konuşuluyordu. Uzun süren söylentilerin ardından Formula 1 yönetimi, bugün nihayet Intercity İstanbul Park'ın Formula 1 2021 Sezonu'nun takvimine dahil edildiğini açıkladı.

Sezonun 7. yarışı Türkiye'de gerçekleştirilecek:

Intercity Istanbul Park, önümüzdeki haziran ayında düzenlenecek olan Kanada GP'sinin ülkede devam eden kısıtlamalar ve 14 günlük zorunlu karantina kuralı nedeniyle iptal edilmesinin ardından takvime dahil edildi. Böylece sezonun 7. yarışının 11-13 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemizde düzenleneceği kesinleşmiş oldu.

Bu haber ülkemizdeki Formula 1 hayranları tarafından coşkuyla karşılanırken, birçok yarış sever ise soluğu sosyal medyada aldı. Yapılan paylaşımlar sonucu "#TurkishGP" etiketi Twitter'ın gündem maddelerinden biri haline geldi.

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Biz de bu içeriğimizde Türkiye'nin Formula 1 takvimine eklenmesine sosyal medyadan gelen ilk tepkileri bir araya getirdik. İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan birkaçı:

Haber sosyal medyada coşkuyla karşılandı:

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Twitter mizahşörleri yine boş durmadı:

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Türklerin anket kaybettiği nerede görülmüş?

Grid biziz:

Beklemen hata:

'Hoş geldiniz, nereden çıktınız?'

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