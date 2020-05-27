Türkiye'de Hayvan Deneyleri ile Bağışıklık Elde Edilecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TUSEB) desteklenen Erzurum Atatürk Üniversitesi, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı "İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi" Projesi ile bu alanda ülkedeki beş üniversite arasına girdi.

Covid-19'a karşı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla üniversite bünyesinde kurulan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğünce başlatılan aşı çalışmaları için, üniversitenin sağlık alanındaki farklı bölümlerinden 20 kişilik uzman ekip bir araya geldi.

Uzmanlardan oluşan ekip, koronavirüse çare olabilmek için "İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi" Projesi ile aşı çalışmalarını hızlandırdı. Aşı geliştirme alanında yurtta TUSEB tarafından desteklenen beş üniversite arasına girmeyi başaran Erzurum Atatürk Üniversitesi, uzman ekibin iki farklı yöntemle DNA ve proteine yönelik hazırladığı projeyle aşı çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirine açıklama yapan üniversitenin Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, çalışmada görev alan öğretim üyeleriyle Covid-19'a karşı proje hazırladıklarını ifade etti.

Çelebi, gruplar halinde farklı alanlarda çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bunların en başında antiviral ilaç geliştirme anlamında virüsü öldürücü ilaçları hazırlamak için proje hazırladık. Rektör hocamız da destekledi." dedi.

Çalışmaların iki yöntemle yapıldığını ifade eden Çelebi, "Rekombinant aşı hazırlama yöntemiyle ekspresyonla yapılan iki farklı yöntemle DNA ve spike proteine yönelik çalışmamız oldu ve proje TUSEB tarafından kabul edildi. Bu, bizim için önemli bir aşamadır çünkü bu bütçe olmadan çalışmaları yapamazdık. Bütçeden ziyade üst kuruluş tarafından kabul görmesi bizim için çok önemli oldu, en azından iyi yolda olduğumuzu gördük." diye konuştu.

Çalışmalarda önemli aşamalar katettiklerini dile getiren Çelebi, şöyle konuştu:

"Bu konuda Türkiye'deki beş üniversiteden biri olduk. Artık protein sentezine ve hayvan deneylerine başlayıp daha sonra da insanlar üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Bu, 6-7 ay belki bir yıl da olabilir ama önemli bir eşiğini hazırladık. Kabul edilen projede 3 aşamalı bir çalışma yapacağız. İlk bölümünü zaten yapmıştık. Önce ilk aşamada virüsün kopyası olan protein özelliğini çıkardık ve o çalışmaya başlayacağız. İkinci aşamada protein oluşturduktan sonra hayvan deneyleri yaparak bağışıklık elde edeceğiz. Eğer pozitif sonuç elde edersek ki etme ihtimalimiz yüzde 80-90, bu konuda çok iddialıyız çünkü projemizin kabulü bunu gösteriyor.

Üçüncü aşamada elimizdeki kovid antijeni ile antikorları birleştireceğiz. Klinisyenlerle insan denemeleri yapmaya başlayacağız ve inşallah Türkiye'nin aşısı, Atatürk Üniversitesinin aşısı olarak piyasadaki yerini alacak ve hastalara hizmet edecek."

Projenin kabul edilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Çelebi, "Bu yola çıkarken emindik ama fiiliyata dökülerek kabul görmesi başka bir duygu oldu. 'Doğru yoldasın' denmesi bile bizi motive etti. Anadolu'nun en yüksek yerlerinden biri olan Erzurum'da bu duyguyu tatmak bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.