Koronavirüs Kapsamında Yeni Kısıtlamalar Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrası koronavirüs kapsamında uygulanacak yeni kısıtlamaları duyurdu. Buna göre sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de oldukça ağır bir şekilde hissediliyor. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte vaka ve hasta sayısında yüksek bir şekilde artış yaşandığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde, vakaların ve hasta sayısının tekrar yükselmesiyle birlikte ülke genelinde çeşitli tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirler gereği hafta sonunda ülke genelinde belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bugün Cumhurbaşkanı, yeni kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam düzenlenen toplantı sonrasında koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, alınan tedbirlerin sebep olduğu ekonomik sıkıntılarının farkında olduklarını ancak insan hareketliliğini en aza indirmekten başka çare bulunmadığını da dile getirdi.

Türkiye'nin salgının üstesinden geleceğini söyleyen Erdoğan, hafta içi her gün akşam 21.00'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını dile getirdi. Hafta sonlarında ise sokağa çıkma yasağı uygulamasının cuma akşamı 21.00'dan pazartesi sabah 05.00'a kadar uzatıldığını açıkladı. Yani cumartesi ve pazar günleri tam anlamıyla bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bu günlerde market, bakkal, kasap, manav gibi işletmelerin kısıtlamanın dışında tutulacağını açıkladı. Ayrıca restoranların da paket servis haricinde hizmet veremeyeceğini dile getirdi. Alınan diğer önlem de 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlar içindi. Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara toplu taşıma kullanmanın yasaklandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, bunlara ek olarak anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini açıklarken AVM'lerde HES kullanımının başlayacağını, semt pazarı gibi yerlerde müşteri sayısının il umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından belirleneceğini dile getirdi. Bunlara ek olarak cenaze namazları ve nikâhlarda en fazla 30 kişinin olabileceğini de ifade etti. Erdoğan, ayrıca bu yasakların salı akşamından itibaren uygulanacağını söyledi.

Aşı ücretsiz olacak

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada aşı konusunda da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, 50 milyon doz aşının siparişinin verildiğini dile getirdi. Ayrıca ücretsiz aşı tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, aşı uygulamalarının ücretsiz olacağını açıkladı.