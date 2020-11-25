Türkiye'nin İlk Yerli Aşısının Hazır Olduğu Duyuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşının kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Bakan tarafından yapılan açıklamalara göre yerli tetanoz-difteri aşısı, 2015 yılından beri tamamen yerli imkanlarla geliştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yaparak önemli bir haber verdi. Bakan Koca, yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin ilk yerli aşısının hazır olduğunu duyurdu. 2015 yılından beri sürdürülen çalışmaların meyvesini verdiğini söyleyen Fahrettin Koca, yetişkinler için geliştirilen tetanoz-difteri aşısının kullanıma hazır olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamalarda, aşı çalışmasının "Yerelleşme ve Millileşme Projesi" kapsamında desteklendiği, sürecin başından sonuna kadar da sadece yerli imkanlardan faydalanıldığı belirtildi. Aşıyı üretecek şirketin ilk dolumu 2017 yılında yaptığını belirten Fahrettin Koca, bu aşının uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşı olduğunu sözlerine ekledi.

"Önemli bir başarıya imza atılmış oldu"

Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı meselesinin çok kritik olduğunu ve tetanoz-difteri aşısıyla da bu alanda çok önemli bir başarıya imza atılmış olduğunu ifade etti. Aşının üretildiği tesislere de değinen Koca, projenin çalıştığı tesisin "İyi Üretim Prosesi" belgesine sahip olduğunu belirtti. Koca, aşının kalite denetimlerinin yapıldığını, uygunluğunun onaylandığını söyledi.

Bakan Koca'nın konuyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:

Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun.