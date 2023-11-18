Türkiye'den ve dünyadan inovasyona yön veren isimlerin buluştuğu Türkiye Innovation Week, bu sene Haliç Kongre Merkezi'nde 23-24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Bu yıl 10. yaşını kutlayan Türkiye Innovation Week 2023, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30’uncu, Cumhuriyetimizin ise 100’üncü yılını kutladığımız bu önemli seneyi bir dönüm noktası olarak kabul ediyor.

#DünyanınGeleceğiİnovasyonda sloganı ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan inovasyon günleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından gıda ve tarım teknolojilerine, sağlık ve eğitimin geleceğinden yapay zekâ ve finansal teknolojilere kadar gelecek yüzyılda insanlığın inovasyona ihtiyaç duyacağı 10 mega konuyu ele alacak.

Her sene olduğu gibi etkinlikte bu sene de önemli isimler yer alıyor.

Etkinlikte pek çok önemli isim yer alıyor. Zorlu Enerji CEO’su İbrahim Sinan Ak, Ülker’in CEO’su Mete Buyurgan, Trendyol’un CEO’su Erdem İnan, Ticimax’in CEO’su Cenk Çiğdemli, Martı Kurucu Ortağı Sena Öktem, Meta Türkiye’den E-ticaret ve Çoklu Kanal Endüstrileri Grup Lideri Irmak Emekdaş ve SpaceSide Kurucusu Remco Timmermans gibi önemli isimler, etkinlik sahnesinde yer alacak.

Ayrıca her yıl merakla beklenen konuşmacılar da bu etkinlikte dikkat çekmeyi başarıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Dünya Ekonomik Forumu Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Magda Chelly, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni ve Diyetisyen Şahika Ercümen, Kuantum Bilişim, Yapay Zekâ, Derin Öğrenme Uzmanı Edgar Perez ve Film Yapımcısı, Çevre Aktivisti ve Sürdürülebilirlik Konuşmacısı Alexandra Cousteau gibi değerli isimler de Keynote Speaker olarak etkinlik programında yer alıyor.

Yapay zekâ desteği ile pek çok eser bu etkinlikte sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye Innovation Week'in sergi ve enstalasyon alanında çeşitli çağdaş konu başlıklarının bir araya geldiği eserler sergilenecek. Yeni medya, dijital sanatlar, biyo-sanat ve yapay zekâ gibi pek çok alanda ülkemizdeki dijital sanatın tanıtılmasında büyük rol oynayan “Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi” ve Mustafa Kemal Atatürk’e ait hatıraların yapay zekâ uzmanları ve dijital sanatçılar tarafından veri heykeline dönüştürüldüğü “Bir Hayalin İnşası” eseri, katılımcılara sergilenecek.

Türkiye Innovation Week, sadece bununla sınırlı kalmıyor. Öğrencilere ve geleceğin liderlerine yönelik düzenlenecek Next Generation Zone etkinliğinde İnovaTİM'e ait alanda öğrenciler, projelerini sergileme fırsatı yakalıyor. GameJam etkinliğinde oyun geliştiricileri, etkinlik boyunca nefes kesen bir bir yarışmaya giriyor.

Etkinlikte “InnovaZone Powered by TEB” alanı, Türkiye'yi girişimcilik ekosistemi ile küresel çapta tanıtacak.

“InnovaZone Powered by TEB”, bu yıl ilk kez Türkiye Innovation Week'te yer alacak. Bu alanda girişimcilik ekosistemi desteği ile Türkiye, girişimciliğin küresel merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Ayrıca MasterClass’lara yer verilecek olan bu alanda, kapalı oturumlardan oluşan ve girişimci, yatırımcı ve endüstri liderlerinin yer alacağı InnovaZone alanı, katılımcılarla buluşuyor.

Tam 3 gün sürecek olan etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak ve Türkiye'nin yeni yüz yılı için heyecan verici topluluğunda yer almak için buraya tıklayabilirsiniz.